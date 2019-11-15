3歲黑戶寶寶「慶生日當天被查獲」　暖心移民官奔波護送返家　

▲新竹縣專勤隊在多方奔波之下，終於讓失聯移工媽媽取得RISA的出生證明及旅行文件，並派員護送母女倆到機場返國。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

3歲的RISA的是一名失聯女性印尼移工的女兒，她從生下來後就跟著媽媽東躲西藏，因此多年來一直都是「黑戶」，RISA慶生那天，新竹縣警方剛好找到他們母女，RISA的「黑戶」身分因此曝光。內政部移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊接手後，經多方奔波，最後協助媽媽取得RISA的出生證明及旅行文件，並護送到機場，讓母女倆終於可以返國安心生活。

新竹縣專勤隊表示，這名印尼失聯移工媽媽在台打工時，結識同鄉男友，並生下「黑戶寶寶」RISA，令人鼻酸的是，警方找到她們那天，剛好是RISA的3歲生日，媽媽正準備幫她慶生，RISA睜著大大的雙眼，無辜的看著警方，實在令人心生憐憫。

新竹縣專勤隊長李文達得知後，立即派員協助，在多方奔波之下，終於讓失聯移工媽媽取得RISA的出生證明及旅行文件，並派員護送母女倆到機場返國。

因在台失聯移工仍有相當人數藏匿各處非法工作，長久之下所產生的黑戶寶寶，無法獲得應有的照顧，也可能成為治安的隱憂，李文達也呼籲，民眾如有發現失聯移工與黑戶寶寶，應儘速通知移民署或相關單位，並鼓勵其自行到案，移民署將會全力協助其返鄉事宜。

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