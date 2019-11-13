移民署攜手新住民共同化身「反賄達人」　全力守護民主家園

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日啟動便民服務列車至高雄市林園區戶政事務所駐點服務，邀請新住民一起化身為「反賄達人」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日啟動便民服務列車至高雄市林園區戶政事務所駐點服務，並結合當地新住民團體進行反賄選宣導，邀請新住民一起化身為「反賄達人」，共同守護民主家園。

▲▼移民署南區事務大隊高雄市第一服務站林園駐點服務新住民。

移民署便民行動服務列車以「宅急便」到府服務的概念，為交通不便的新住民家庭提供相關服務，減少舟車勞頓之苦，並結合地方政府推展跨機關合作，延伸擴大便民服務行動服務效能。

為因應明年總統、副總統及立法委員選舉，這次便民行動服務列車特別結合林園區戶政事務所及林園「魔法屋愛鄉協會」為新住民進行反賄選宣導，說明常見賄選手法及如何領取檢舉賄選獎金，讓熱愛這片土地的新住民朋友們共同參與反賄選。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，每年取得身分證成為首投族的新住民人數逐漸增加，為避免新住民朋友因不諳法令及文化差異等因素，而不慎違反法令，移民署特別結合地方政府及新住民團體合作，加強宣導「不買票、不賣票」的反賄選觀念。如有發現賄選情事，可向高雄市第一服務站檢舉，檢舉專線07-7151660，一同為淨化臺灣選舉風氣而努力。