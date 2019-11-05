雲林元長鄉可疑外籍人士出沒　海巡埋伏逮「跳船仔」

▲雲林遭查獲7 名外籍失聯移工，其中分別有兄弟及夫妻檔，均受雇於建築業工地打零工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署偵防分署日前接獲情資，舉報雲林縣元長鄉出沒一批可疑外籍勞工，偵防分署雲林查緝隊與中部分署第四岸巡隊、移民署雲林專勤隊等單位共組專案小組，經多日埋伏監控確認後，於上個月底一處民宅前見時機成熟上前圍捕攔查，由吳姓台灣籍男子駕駛小貨車，車斗上載有七名失聯移工，訊後移送專勤隊收容。

偵防分署雲林查緝隊與中部分署第四岸巡隊、移民署雲林專勤隊等單位共組專案小組，10 月 31 日清晨埋伏於雲林縣元長鄉一處民宅樹林內，數小時忍受蚊蟲叮咬，於凌晨5時40分許天剛破曉，攔查吳姓男子（28歲，無前科）所駕駛白色小貨車，外籍移工魚貫式的坐上小貨車後車廂，專案小組見機不可失，立即上前攔查圍捕，共查獲7名外籍失聯移工，其中分別有兄弟及夫妻檔，均受雇於建築業工地打零工。

查緝隊調查指出，其中6名移工都是原本以「漁工」身份申請入台工作後逃離原本受雇單位，俗稱「跳船仔」，其中1名女性移工原為居家看護，7名印尼籍移工偵訊後移送到專勤隊收容，而吳姓貨車駕駛涉違反就業服務法函送勞工局裁罰。

海巡署偵防分署呼籲，非法雇用失聯外籍移工將以違反就業服務法裁罰 15 萬元以上 75 萬元以下，5 年內再犯可處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 120 萬元以下罰金，雇主切勿以身試法，除有違反就業服務法等相關法律規定外，更有可能對社會治安帶來隱憂，不可小覷，如有發現可疑人士，請立即通報相關單位。

▲雲林遭查獲7 名外籍失聯移工，其中分別有兄弟及夫妻檔，均受雇於建築業工地打零工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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