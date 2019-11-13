傳何韻詩來台手機遭監控　警說「待查證」移民署「未接獲相關訊息」

▲刑事局11日認為歌手何韻詩手機遭入侵並無證據暫不評論。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

香港反送中抗議堅持5個月衝突延燒，近來有媒體報導香港支持反送中歌手何韻詩、眾志成員黃之鋒來台時曾遭人監控，甚至傳出何韻詩手機遭植入間諜程式；對此專責科技犯罪偵查的刑事局偵九大隊13日表示，目前無證據證實何手機遭他人植入間諜程式，且擅自入侵他人手機是違法行為，警方研判此消息並無證據仍待查證。

有媒體報導，香港反送中要角何韻詩9月29日來台參加反送中撐港大遊行，除遭統促黨成員潑漆攻擊，且來台期間行蹤被掌握，有人據此懷疑何手機被植入木馬程式，導致港反送中陣營人員來台通訊、行蹤全都露，引發陰謀論。

對此刑事局專責科技犯罪偵查的人員表示，台灣政府不可能監控來台的反送中香港成員，當天何韻詩來台僅有台北市警方曾考量人身安全打算派便衣警員貼身保護，但遭何韻詩助理拒絕；警方指出，若以間諜、木馬程式入侵他人手機已觸犯《刑法》妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿觸法，但目前此話題並無更多證據證實何韻詩手機有遭入侵，警方不願多做評論。

移民署則回應，何韻詩依法申請來台，當初何來台移民署已針對她參加政治遊行提出法律上的說明，目前署方也未接到何女手機遭監控的相關資訊；但移民署指出，隨反送中衝突惡化後，申請來台居留的香港居民大幅增加，9月份更暴增到882人，投資移民人數也較去年同期增加33.4% ，移民署強調會嚴審個案被警，有涉及侵害人權、或軍警身份的香港申請都需個案經國安團隊審查，務求不讓香港暴力黑警移民來台。

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