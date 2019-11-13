　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳何韻詩來台手機遭監控　警說「待查證」移民署「未接獲相關訊息」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼929台港大遊行—撐港反極權,何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

▲刑事局11日認為歌手何韻詩手機遭入侵並無證據暫不評論。（圖／資料照，記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

香港反送中抗議堅持5個月衝突延燒，近來有媒體報導香港支持反送中歌手何韻詩、眾志成員黃之鋒來台時曾遭人監控，甚至傳出何韻詩手機遭植入間諜程式；對此專責科技犯罪偵查的刑事局偵九大隊13日表示，目前無證據證實何手機遭他人植入間諜程式，且擅自入侵他人手機是違法行為，警方研判此消息並無證據仍待查證。

有媒體報導，香港反送中要角何韻詩9月29日來台參加反送中撐港大遊行，除遭統促黨成員潑漆攻擊，且來台期間行蹤被掌握，有人據此懷疑何手機被植入木馬程式，導致港反送中陣營人員來台通訊、行蹤全都露，引發陰謀論。

對此刑事局專責科技犯罪偵查的人員表示，台灣政府不可能監控來台的反送中香港成員，當天何韻詩來台僅有台北市警方曾考量人身安全打算派便衣警員貼身保護，但遭何韻詩助理拒絕；警方指出，若以間諜、木馬程式入侵他人手機已觸犯《刑法》妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿觸法，但目前此話題並無更多證據證實何韻詩手機有遭入侵，警方不願多做評論。

移民署則回應，何韻詩依法申請來台，當初何來台移民署已針對她參加政治遊行提出法律上的說明，目前署方也未接到何女手機遭監控的相關資訊；但移民署指出，隨反送中衝突惡化後，申請來台居留的香港居民大幅增加，9月份更暴增到882人，投資移民人數也較去年同期增加33.4% ，移民署強調會嚴審個案被警，有涉及侵害人權、或軍警身份的香港申請都需個案經國安團隊審查，務求不讓香港暴力黑警移民來台。

 【其他新聞】

►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

►文山區魔神仔出沒？1個月3起長者走失　都在木柵偏僻土地公廟被發現

►非法外籍移工在台有上千人聚落？　移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

►錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
D級胸器藏不住！周曉涵混血表弟曝..焦點反被她「彎腰POSE
師傅一聽水槽堵塞「2000，沒通收500」　人妻嫌貴DIY全
香港抗爭全城癱瘓！幼兒園、中小學明天全面停課
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳何韻詩來台手機遭監控　警說「待查證」移民署「未接獲相關訊息」

離奇命案！苗栗男出門鋸樹未歸　慘遭300公斤龍眼樹頭壓死

她開休旅車停四草大橋　5分鐘後落海！警消搜救30小時尋獲遺體

7惡煞推銷啤酒不成　衝淡水熱炒店扔鞭炮砸店…網友以為又開槍

「台版陳同佳」 在港持槍搶劫潛逃回台　台中落網聲押獲准　

建中驚傳遭駭　優秀校友：抗議圖書館侵犯個資「密碼猜一下就進了」

上課前來一發！網咖男拉14歲妹進公園...連3天公廁狂演「四腳獸」　猛劈閨蜜

「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

戀上人夫遭正宮索賠100萬　女店員傻眼酸外遇慣犯：是他追求我

快訊／故宮博物館後山「1遺體頭身屍骨分離」發黑狂飄惡臭！　民眾目睹嚇壞

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

傳何韻詩來台手機遭監控　警說「待查證」移民署「未接獲相關訊息」

離奇命案！苗栗男出門鋸樹未歸　慘遭300公斤龍眼樹頭壓死

她開休旅車停四草大橋　5分鐘後落海！警消搜救30小時尋獲遺體

7惡煞推銷啤酒不成　衝淡水熱炒店扔鞭炮砸店…網友以為又開槍

「台版陳同佳」 在港持槍搶劫潛逃回台　台中落網聲押獲准　

建中驚傳遭駭　優秀校友：抗議圖書館侵犯個資「密碼猜一下就進了」

上課前來一發！網咖男拉14歲妹進公園...連3天公廁狂演「四腳獸」　猛劈閨蜜

「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

戀上人夫遭正宮索賠100萬　女店員傻眼酸外遇慣犯：是他追求我

快訊／故宮博物館後山「1遺體頭身屍骨分離」發黑狂飄惡臭！　民眾目睹嚇壞

快訊／民進黨派系無共識！不分區名單難產　中執會休息至14日11 30再戰

不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

12強／相信張奕！　10月返台集訓ETtoday唯一接機採訪

中信盃黑豹旗／葳格3局0失分仍不敵麥寮　新教頭放話：明年目標8強

星．上妝／歐陽娜娜：「粉底要帶過耳朵、腮紅要刷點鼻子」

【遊戲】難度高到讓人崩潰！《GTFO》挑戰最 Hardcore恐怖射擊遊戲

掀開牛肉堡驚見「厚片起司」加爆！　幸運妹樂歪...網羨慕：好ㄎㄧㄤ

楊烈抗癌15年　心痛豬哥亮誤用偏方「3分鐘跑1次廁所」

12強／中華隊晉級路分析　接下來拿1勝就有機會打季軍戰

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

網爆娶越南妻是人蛇　人夫要告了

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

包偉銘獨子追撞5車7傷　女骨折求償1500萬

即／故宮博物館後山「1遺體頭身分離」

女教師尬已婚替代役　切結書認：身體上的依賴機會

每天幫植物人母拍背！鄰嫌吵2年檢舉百次　兒被罰500元

網咖男拉14歲妹進公園！連3天公廁狂演四腳獸

即／花蓮瑞穗嚴重車禍　 1女頭顱破裂倒血泊慘死

女童夜間散步遭撞　重摔倒地命危

台南西港傳出工廠火警全力搶救

十指緊扣小五女童　班導終生不得任教

他酒駕見警「狂飆撞人不停」　女騎士全身骨折慘死

更多熱門

相關新聞

新住民化身「反賄達人」　守護民主家園

新住民化身「反賄達人」　守護民主家園

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日啟動便民服務列車至高雄市林園區戶政事務所駐點服務，並結合當地新住民團體進行反賄選宣導，邀請新住民一起化身為「反賄達人」，共同守護民主家園。

台商變間諜！何韻詩來台「手機被植間諜軟體」

台商變間諜！何韻詩來台「手機被植間諜軟體」

非法外籍移工在台有上千人聚落？

非法外籍移工在台有上千人聚落？

竹聯四海聯手　217公斤一粒眠差點運到大馬

竹聯四海聯手　217公斤一粒眠差點運到大馬

錢櫃KTV個資外洩！詐騙電話「1周35件」

錢櫃KTV個資外洩！詐騙電話「1周35件」

關鍵字：

刑事局移民署何韻詩手機監控

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面