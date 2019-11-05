▲ 朱銘美術館20周年慶，《人間系列》作品現身台北101共譜最美風景。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

朱銘美術館和台北101聯手打造「人間風景＠台北101－朱銘雕塑展」4日開展，朱銘《人間系列》作品現身101，展期至2020年1月10日。今年到101過耶誕節、跨年晚會，將可與朱銘雕塑作品，共譜最美人間風景。

2019年正逢朱銘美術館20周年，繼2009年合作10周年「人間系列—游泳」，2019年再度攜手，以「人間風景＠台北101－朱銘雕塑展」同慶十年一度的盛事。

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▲《人間系列》作品現身台北101共譜最美風景。

朱銘美術館表示，朱銘《人間系列》作品善於描繪人生百態、捕捉生活的片刻，此次展覽搭配台北101辦公大樓室內和戶外空間特色，精選朱銘《人間系列》中兩個不同主題的作品展示。

「人間風景＠台北101－朱銘雕塑展」4日開展，朱銘《人間系列》作品在台北101辦公大樓戶外的「松智廣場」與一樓的「松智大廳」，展出以白彩為底的《人間系列》作品，這些時髦男女或坐或站，有人在打手機，也有人手拿提袋，與往來台北101的人群相映成趣。

「人間系列－裙的故事」特別規劃於1樓室內的Gallery 101大廳展出。朱銘雖以塊狀方式雕刻，卻能自然地呈現裙褶的擺動與飄舞，讓觀眾幾乎能感受到風的吹拂和人物的動姿雕塑作品。

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