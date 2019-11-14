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10萬公頃農地被消失！環團怒批地方政府浮濫圈地開發

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▲▼環保團體舉行「十萬農地被消失，縣市政府快住手。」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團舉行「十萬農地被消失，縣市政府快住手」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（14日）指出全國已有15個縣市公布國土計畫草案，只剩下3個縣市尚未公布草案，檢視草案內容，驚覺這將是台灣史上再一次的農地大流失，因估計全國農地維護總量將低於65萬公頃，無法達成行政院與內政部期望的保留74-81萬公頃農地，重要的是「10萬公頃以上的農地被消失」。台灣將無法維持糧食自給率40%的國家目標。

地球公民基金會專員吳其融表示，早期的《全國國土計畫》草案曾分配各縣市應維護的農地總量，卻因各縣市強烈反彈而刪除此條款。目前法定農地93萬公頃，但現在各縣市政府規劃的國土計畫，浮濫圈地開發，毫無考慮開發量能與財務平衡，糧食自給率40%，74-81萬公頃的目標相當於台灣每人分到100坪農地的農產品。農地存量更可能只剩60餘萬公頃，遠低於全國應維護農地總量81萬公頃，每人只能分到66坪的農產品。

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▲▼環保團體舉行「十萬農地被消失，縣市政府快住手。」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲許文烽表示，政府產業園區開發炒作每公頃農地達7千萬至1億，農民根本買不起地。（圖／地球公民基金會提供）

吳其融說，各縣市政府在此次縣市國土計畫，將87%的都市計畫農業區，劃為都市發展用地，大量農地被劃定為住宅、商業區以及產業園區，全國總計約有87,045公頃，未來縣市政府可變更為住宅、商業、工業等用地，以桃園市（7940.6公頃）、台中市（11558.86公頃）、台南市（14087.81公頃）、高雄市（9142.66公頃）及屏東縣（5221.04公頃）最為嚴重。

另外，吳其融指出，各縣市政府漠視位處都市計畫農業區的農業生產者權益，全台恐將流失8.7萬多公頃農地，嚴重影響台灣糧食自給率，損害該地區農業生產者權益。

在彰化鹿港務農，也是台灣農村陣線成員許文烽表示，流失10萬農地是保守估計值，若盤點農地違章非法使用，恐流失20多萬公頃。政府產業園區開發炒作每公頃農地達7千萬至1億，農民根本買不起地，讓想務農的農民很難生存，農地並非都不能動，但農地珍貴而不可恢復，中央與地方政府應該謹慎開發必要性才去動用農地。

▲▼環保團體舉行「十萬農地被消失，縣市政府快住手。」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲吳其融表示，10萬公頃以上的農地被消失，嚴重影響台灣糧食自給率。（圖／地球公民基金會提供）

地球公民基金會、環境法律人協會、台灣農村陣線、主婦聯盟環境保護基金會最後共同提出以下呼籲：

1、行政院、內政部應提出都會與農業縣市可公平分擔保留農地的整體政策，維護81萬公頃農地（相當於台灣每人100坪農地），善盡守護台灣糧食安全的責任。

2、縣市政府不應提出不切實際的開發計畫，應善用在地農業特性，發展農產加工、農業生技，振興境內的農產業發展，提升農民農地生產利潤，正視台灣糧食自給率危機，捍衛農業的價值，守護農業生產環境。

3、農委會應依據農發條例第9條之規定，分配各縣市應維護農地總量，並要求縣市政府落實。

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