21項國家級重要民俗之一！雲林「馬鳴山五年千歲大科」正式獲證

▲雲林縣馬鳴山鎮安宮「五年千歲大科」，成為「國家級重要民俗」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／雲林報導

雲林縣「馬鳴山五年千歲大科」在今年8月獲文化部公告成為「國家級重要民俗」，同時認定馬鳴山鎮安宮管理委員會為保存團體！今（14）日文化部長鄭麗君親赴馬鳴山鎮安宮授證；而雲林縣長張麗善也開心提到，這裡不再是「文化沙漠」，如今已經有4處獲得重要民俗的認證。

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▲文化部長鄭麗君(左1)、科技部長陳良基(左2)共同頒證，馬鳴山鎮安宮管理委員會主任委員章金樹(右1)代表受證，並由雲林縣長張麗善(右2)等人見證。（圖／記者林育綾攝）

目前全台共有21項國家級的重要民俗，「馬鳴山五年千歲大科」是第19項重要民俗，也是雲林縣第4個獲此榮銜的無形文化資產。文化部於保存團體請示千歲後，選定今（11月14日，農曆10月18日）由文化部長鄭麗君親赴褒忠鄉馬鳴山鎮安宮，頒發登錄認定證書，從小在此長大的科技部長陳良基也共同參與。

▲文化部長鄭麗君、科技部長陳良基等人，到馬鳴山鎮安宮授證前先行參拜。（圖／記者林育綾攝）

而「馬鳴山鎮安宮」為台灣五年千歲總廟，分靈廟遍及全台，「五年大科」歷史悠久且規模盛大，由原本的五股14庄擴及到目前大約500個香庄，祭祀儀式極具地方特色，三大面向包括：香庄進香請王遶境、三朝清醮（含龍船換班）、香庄遶境迎送王，不但影響深遠且科儀保存完整，內容豐富多元。

▲文化部長鄭麗君堅持親自至雲林馬鳴山鎮安宮授證。（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君提到，過去許多證書可能用寄送的，但這麼重要的大事，決定要親送。而文化部文資局用於「無形文化資產」保存的預算連年成長，明年更達到新高，將有2.8億元，是2016年的2.3倍。

此外她擔任文化部長3年多來，總共新增4項重要民俗的登錄，並新增認定8位保存重要傳統表演藝術或重要傳統工藝的「人間國寶」，在預算上、行動上都實際支持無形文資保存維護的工作。

她也說，「馬鳴山五年千歲大科」獲列為重要民俗，從今天起，這不只是雲林人的信仰，更是國家級的重要民俗！文化部身為重要民俗文化資產的主管機關，對於相關無形文化資產之保存及推廣，自是責無旁貸，未來將持續投入相關資源，完整留存源於民間的傳統民俗活動，彰顯台灣無形文化資產的珍貴價值。

▲「馬鳴山五年千歲大科」獲列為重要民俗，從今天起，這不只是雲林人的信仰，更是國家級的重要民俗！（圖／記者林育綾攝）

雲林縣長張麗善也提到，傳統宗教文化向來是穩定社會的重要力量，將會與文化部同心協力，讓文化傳承下去並發揚光大。

文化部表示，「馬鳴山五年千歲大科」之所以具資格登錄為國家級重要民俗，除了前述各項特色外，其歷次活動皆為民間持續自主、自發參與，極具民間高度認同，充分展現台灣民間豐沛的文化生命力，且歷經時代變遷仍能保留其傳統內涵，難能可貴，亦成為安定民心的重要力量。