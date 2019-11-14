綠黨不分區名單出爐　美女醫師「拒時力」列第1、王浩宇排第3

▲鄧惠文、王浩宇。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

各政黨不分區名單陸續出爐，綠黨14日召開記者會提出5名不分區立委名單，其中，退出時代力量的「美女醫師」鄧惠文轉戰綠黨，列不分區第一，桃園市議員王浩宇則列第3，綠黨召集人表示，綠黨對此陣容很有信心。

綠黨今（14）日召開「守護台灣 就是綠黨─台灣綠黨不分區立委提名記者會」，發表2020將以全國不分區立委選舉為主要戰場，推舉進步立委進軍國會，「本次提名的不分區立委參選人包含精神科醫師鄧惠文、台大教授高成炎、桃園市議員 王浩宇、環境律師李菁琪、社會企業家張佑輔。」

綠黨召集人劉崇顯、余筱菁表示，綠黨對此陣容很有信心，鄧惠文是知名精神科醫師兼暢銷作家，具臨床醫學專業並長期關注性別平權與托育議題；高成炎不僅是蘭陽地熱公司董事長，持續為台灣的能源轉型努力，更是綠黨於1996年成立時的創黨召集人。

而王浩宇則是在綠黨財務與黨務最艱困的時候，堅持在崗位上支撐綠黨前進的重要夥伴；另外，李菁琪與張佑輔分別是為環境案件辯護的人權律師和以科技平台幫助有機農業創造更多出路的社會企業家，是第三勢力的台派政黨中，最具進步價值的不分區立委名單。

原本被外界認為會列入時代力量不分區立委名單的鄧惠文，卻在時力公布名單前夕退出，並在隨後綠黨發出的不分區立委名單中名列第一，引起外界討論。對此，鄧惠文深夜在臉書發文，「相信每個人都可以擁有自由、自主的幸福。」

鄧惠文表示，未來將與綠黨共同推動公托環境、性別平權、生殖平權與醫療照護等相關政策，將自身的臨床經驗結合立法工作，彌補現有制度的不足。

高成炎則說，23年前創立綠黨的時候就一直致力於能源轉型的環境運動，上任立委後會推動台灣現有全部的核能電廠除役，並保留相關發電機組轉型成綠能電廠，讓2025「非核家園」的願景往正確方向前進。

王浩宇進一步說明，高成炎教授是25年前全台第一位提出「罷免韓國瑜」的先知，自己則是早在去年韓國瑜當選前就多次提醒大眾「韓國瑜是草包」，如今也確實將高雄市政搞得滿意度直接探底，現在更是上任未滿一年隨即請長假意圖「吃碗內看碗外」。

王浩宇批評，國民黨不僅提出荒謬的總統候選人，其不分區名單更是有多位親中人士入列，極其離譜，呼籲大眾明年總統、立委、政黨票「一票都不投國民黨」，至於總統支持蔡英文，政黨票則投給守護台灣、為更多進步價值努力的綠黨。

綠黨不分區立委提名名單：

1.鄧惠文

台大醫院精神部兼任主治醫師、國際分析心理學會榮格分析師（衛福／性平專業）

2.高成炎

蘭陽地熱公司董事長、台大資訊系教授（綠能專業／綠黨創黨召集人）

3.王浩宇

桃園市議員（綠黨前任召集人）

4.李菁琪

環境與人權律師（環境／人權律師）

5.張佑輔

愛樂活社會企業、台灣農業讚、Fitglasses 創辦人（科技公益／有機農業）

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