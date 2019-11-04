17歲少年FB留遺言「記得來幫我收屍」…疑為情困持槍自戕　媽返家見冰冷遺體

▲秦姓少年大剌剌手持改造槍返家。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名17歲少年疑在住家房間內，持金牛座改造手槍，朝太陽穴開了一槍，媽媽返家時發現他倒臥床上，鮮血染紅床單，隨即報警，警方獲報到場立即拉起封鎖線，送醫急救仍宣告不治；警方事後在少年臉書上發現，他早已留下輕生訊息「各位我們下輩子見」。

秦姓少年與媽媽跟弟弟及外公住在新北市板橋區，4日晚間6時許，媽媽及弟弟返家時，赫然發現少年躺在床上，枕頭床單滿是鮮血，旁邊還有一把金牛座改造手槍，嚇得立刻報警。警消獲報到場，少年已經沒有呼吸心跳，隨即送往亞東醫院急救，但仍宣告不治，警方將調查槍枝來源。

▼媽媽返家發現已成冰冷遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上午9時許，秦姓少年拿著改造手槍，走上樓梯返家，之後完全沒有再出門，隨後在臉書上留下輕生訊息「各位大哥小弟準備來出我公祭，我的家人們記得來幫我收屍，各位我們下輩子見」，朋友見狀趕緊試圖留言阻止。

少年外公向警方表示，中午12時許，他喝醉朦朧間疑似有聽到槍聲，但平時都沒有過問少年事情，沒有理會就回房間睡覺；據了解，秦姓少年就讀高職夜間部，平時在板橋埔墘附近活動，日前疑似與交往的女友有感情糾紛，還在臉書寫「對我有任何不滿請妳正面一點看你想怎樣，XXX」，懷疑輕生與感情糾紛有關。

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▼秦姓少年手持改造槍返家，隨後在臉書留下輕聲訊息。（圖／記者陳以昇翻攝）

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