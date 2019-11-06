惡煞被「炮仔聲」嚇到！　怒騎車攔無辜少年「掐頸+辣椒水噴眼」

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子在中信國小旁騎機車準備離開時，與4名路過少年擦身而過，但這時男子卻突然被校內鞭炮聲嚇到，誤以為是4名少年所為，立即追上前對其中一人掐脖質問，更不顧少年解釋，直接拿辣椒水噴眼，造成其雙眼角膜、結膜破皮，頸部挫傷。警訊後將男子依傷害罪移送偵辦。

▲黃男與路過少年擦身而過，以為鞭炮是少年所為，竟追上前對他掐頸、噴辣椒水 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日晚間8時許，22歲黃姓男子在新莊區中信國小對面停車格準備騎機車離開，與14歲李姓少年等4人擦身而過，沒多久學校內傳出鞭炮聲，黃男被突如其來的爆炸聲響嚇到，認為是4少所為，立刻騎機車追上前。

▲▼警方獲報到場處理 。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男氣沖沖在中港路、榮華二段路口攔下4人，直接伸手掐住李姓少年脖子質問，少年矢口否認放鞭炮，還解釋當時聽到有人喊「放炮」，才會快跑離開，黃男不聽解釋，轉身從機車置物箱內拿出辣椒水，朝少年眼睛噴灑。

過程中警方接獲民眾報案，到場時以為有打架糾紛，只見李姓少年痛到蹲在地上，立刻將5人帶回派出所偵訊；經了解，李姓少年與父親及同學聚餐，因提早吃飽先離開，想到附近公園聊天，沒想到行經學校遇到有人放鞭炮，被黃男誤會，事後李姓少年家長堅持提告，訊後將黃男依傷害罪移送偵辦。

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