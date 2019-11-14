　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日高中生弄丟無線耳機…查定位「左耳台北、右耳東京」　網友笑翻：臉超大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼無線耳機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本一名高中生不慎將一支無線耳機掉在台灣。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

藍牙耳機因為沒有線的阻礙，使用上更為方便又時尚，然而，也更容易弄丟。日本東京一名高中生就不慎弄丟耳機，沒想到他用定位系統一查，「左耳在台北、右耳在東京」，相隔一個東海，相當尷尬。故事也引起網友大笑「你的臉是多大」、「原來這就是所謂的音樂無國界啊」。

「再見了我的左耳耳機，至今為止謝謝了！」日本高中生しめじ（simezi）在推特發文表示，日前前往台灣進行4天3夜的戶外教學，開心的玩了九份、中正紀念堂等景點，不料最後一天卻不慎將左耳耳機遺留在台灣的飯店內，直到在機場才發現。

回到日本後，他透過定位系統想查出耳機掉落地點，結果竟是「左耳在台北、右耳在東京」，相隔了2100公里，只好難過的PO文悼念耳機並道別。故事之後獲得22萬個讚、逾6萬則轉發，不少網友笑翻直呼「超級好笑」、「你的臉也太大了」、「原來這就是所謂的音樂無國界啊」。

也有許多好心人留言「下禮拜會去台灣戶外教學，要幫你拿回來嗎」、「我是住在台灣的日本人，應該可以幫你連絡飯店寄回去喔」，甚至有台灣人說自己將去日本出差，願意幫忙送過去。另外則有網友期待「希望奇蹟般的耳機歸還過程可以拍成電影」。

不過原PO透露，自己已經買了新耳機，感謝大家幫忙的心意，「台灣的大家也太溫柔了吧！大家都說要幫我！」直呼自己去台灣真的感受到台灣人的友善。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／吳敦義暴走了！黨主席過去都是選總統的「我選有過分嗎」
真的跳海了！他反對國民黨不分區名單　安平港一躍而下
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

美軍留敘利亞「只為石油」！　川普狠打臉自家人

初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

美參議院最快本周審議《香港人權與民主法案》　22日前完成立法

快訊／俄羅斯海蘭泡傳「大學內瘋狂掃射」　2死3傷…槍手事後當街吞彈死！

「纖細」天線塔突然斷成多截　工人慘從40公尺高墜地身亡！

泰大學批准「學生可依性別認同穿制服」　正妹功臣PO超美校服照

日高中生弄丟無線耳機…查定位「左耳台北、右耳東京」　網友笑翻：臉超大

中美第一階段協議卡關　川普重話「聖誕節前再加徵關稅」廠商崩潰！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

美軍留敘利亞「只為石油」！　川普狠打臉自家人

初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

美參議院最快本周審議《香港人權與民主法案》　22日前完成立法

快訊／俄羅斯海蘭泡傳「大學內瘋狂掃射」　2死3傷…槍手事後當街吞彈死！

「纖細」天線塔突然斷成多截　工人慘從40公尺高墜地身亡！

泰大學批准「學生可依性別認同穿制服」　正妹功臣PO超美校服照

日高中生弄丟無線耳機…查定位「左耳台北、右耳東京」　網友笑翻：臉超大

中美第一階段協議卡關　川普重話「聖誕節前再加徵關稅」廠商崩潰！

高雄2女車禍「短褲妹躺地23分鐘」…救護車遭質疑晚派！消防局：加強訓練

隼鳥2號幫「龍宮」拍告別照片　採土壤樣本花一年帶回地球

美軍留敘利亞「只為石油」！　川普狠打臉自家人

初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

15天犯5性侵案！英男拿電線綑嫩媽「逼聽子女哭喊聲」　71歲老婦也受害

12強／「卡韓」險棋　中華隊這招能淘汰韓國直取奧運門票

快訊／交通持續癱瘓　香港教育局：中學、幼稚園明至周日繼續停課！

南方澳斷橋漁船受困港內　漁民損失補助申請要快「逾期視同放棄」

11月就是要嗑蟹！繼光香香雞全新「可樂餅尬超狂蟹腳肉」　全台33門市限定

紅磡站軌道遭「投燃燒物」！港鐵晚上10時結束服務　東涌站月台門全爆

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

激瘦模特兒突生產　孩子掉出才知「已經懷孕」

威尼斯53年最大洪災　水位接近2公尺

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他抽電子煙肺部「滿是疤痕」　慘遭換掉雙肺！

北京爆黑死病　紐時：當局封鎖相關討論

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

14歲娶21歲美嬌娘　4000網友戰翻

貓貓上不了飛機　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

冷氣從8樓掉落　砸中嬰兒車內童

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

彈劾時間到　美眾院首公開聽證會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

更多熱門

相關新聞

Yahoo! JAPAN與LINE談合併！擬組合資公司　擁1億用戶的網路巨頭

Yahoo! JAPAN與LINE談合併！擬組合資公司　擁1億用戶的網路巨頭

根據日媒報導，雅虎日本（Yahoo Japan）與通訊軟體LINE有意進行整併，雙方合併後將成為擁有超過1億用戶數，橫跨網路、金融、零售的新一代網路巨頭，合併後營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。

曾譽治癒女神　飯島直子51歲超凍齡

曾譽治癒女神　飯島直子51歲超凍齡

外媒：若AirPods為獨立公司　市值可能達1750億美元

外媒：若AirPods為獨立公司　市值可能達1750億美元

關鍵字：

日本高中生台灣旅行無線耳機失物日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面