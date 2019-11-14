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南韓KBS直擊香港街頭查陳彥霖裸屍案　匿名港警曝：內部禁朝他殺調查

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▲▼KBS《時事直擊》香港篇「被自殺」。（圖／翻攝自YouTube／[시사직격]직격탄）

▲ 香港示威籠罩在「被自殺」的陰影之下。（圖／翻攝自YouTube／[시사직격]직격탄，下同）

記者陳宛貞／編譯

南韓KBS電視台新聞節目《時事直擊》8日播出的最新一集聚焦香港持續數月的反送中示威，標題為「被自殺」，記錄KBS記者7月至11月間第一手直擊的街頭畫面，也採訪多名香港市民、當地記者及匿名港警，詳細調查15歲少女陳彥霖裸屍案。

節目開頭，戴著帽子和口罩的香港示威民眾受訪表示，「我已經準備好不自殺聲明，因為最近令人起疑的死亡事件太多了。」救護員則表示，「每次聽到『砰』的聲音都不知道到底是什麼，不知道是槍聲還是催淚彈。我可能會在今晚或明天被逮捕或被自殺，我不知道。所以我寫了遺書，我絕對絕對不會自殺。」

香港示威者籠罩在「被自殺」的恐懼之下，害怕自己隨時可能消失後被偽造成自殺。就讀青年學院的15歲少女陳彥霖9月22日在油塘魔鬼山一帶海面被漁民發現時，已經成為一具冰冷的全裸浮屍。警方稱死因沒有疑點，但外界普遍懷疑這與她曾參與反送中有關。

▲▼KBS《時事直擊》香港篇「被自殺」。（圖／翻攝自YouTube／[시사직격]직격탄）

▲▼ KBS記者詳細調查陳彥霖死亡案。

▲▼KBS《時事直擊》香港篇「被自殺」。（圖／翻攝自YouTube／[시사직격]직격탄）

在陳彥霖的屍體被發現的地點附近漁民表示，當時約有20名警察前來調查，「只看到裸屍被撈上來，但我想沒有人看到她掉下去。還有傳聞說是有人把示威者從其他地方拋進海裡，屍體隨著海浪漂來這裡呢。如果是從這裡跳下去的話，應該會有人看到才對。但沒有人看到，只有在這裡發現屍體。」

一名現職香港警察受訪時透露，警方最初朝他殺方向調查，因為全裸浮屍相當罕見，但警察內部突然改變調查方向，禁止朝他殺查案。陳彥霖友人受訪時也表示，她生前是游泳校隊選手，也會潛水，不可能溺死。她也指出，10月陳彥霖母親出面稱女兒是自殺身亡，但畫面中的婦女與她過去見過的陳彥霖母親根本不是同一個人。

一名自稱積極參與示威的香港青年透露，「市民出門時都很害怕。當然有些人是出於自己的選擇自殺，但有些人可能不是。最近2至3個月間的自殺事件多得很不尋常。但警察的結論都是沒有疑點的自殺，所以市民們更加無法相信警察。」陳彥霖案的種種疑點加劇示威者對港警的怒火，也使得被自殺的陰影持續籠罩香港。

►191108《時事直擊》官方完整影片

►中文字幕版PART1PART2PART3PART4

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