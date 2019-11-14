藍營議員質詢　中壢交通黑暗期何時解？鄭文燦：最快7年

▲市議員吳嘉和質詢，中壢交通黑暗期何時解？（圖／吳嘉和提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員吳嘉和13日在市政總質詢時中指出，機場捷運中壢段正全面施工，已造成民眾出入不便，沿線店家生意大受影響？隨著桃園鐵路地下化工程的開展？中壢市民關切該兩項工程何時完工？市長鄭文燦表示，該兩項工程會在綜合規劃完成核定後的7年後完工，原本計畫是於2028年完工，市府已向交通部爭取提前兩年於2026年完工。

吳嘉和說，中壢市區目前依靠龍岡、普忠、中新地下道及中原陸橋等，聯絡前後站，面對機場捷運A23中壢站及鐵路地下化即將施工，交通黑暗期不知道要到什麼時候，居民到底還要忍耐多久，總不能沒有期限吧！

中壢區目前人口有41多萬人，實際上下班尖峰時段流動人口高達60萬人，但鐵路地下化及機捷Ａ23中壢站施工，勢必會阻礙中壢前後站交通，以市區而言，目前光靠幾處地下道及陸橋，根本無法解決龐大交通流量，尤其在尖峰時段，經常大塞車，民眾已經抱怨不已，一旦地下化工程動工，鐵路沿線及前後站將成為瓶頸路段，屆時塞車更將成為家常便飯。

「到底還要多久時間才能完工？」吳嘉和逼問捷運工程局長陳文德，他說，民眾忍耐是有限度的，在施工期間，大家只能無奈配合，他要求一定要給一個明確完工時間，否則對民眾無法交代。其實中壢在幾年前，就因捷運施工，處於交通黑暗期，造成地方緩步發展，請市長鄭文燦對中壢區要多一點關照。

►我沒有遲到，是時間遲到了！