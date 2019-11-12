▲世界鍾姓宗親聯誼大會桃園落幕，2021年相約印尼舉行。(圖／鍾國明提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為期3天、於桃園盛大召開的世界鍾姓宗親聯誼大會，在舉辦鍾馗賜福、桃園楊梅祖廟祭祖、聯誼等系列活動下，圓滿落幕；來自海內外的1,300多位鍾姓宗親，對於桃園位處國門之都，工商發達，府會和諧，相當看好未來發展；鍾姓宗親同時相約2021年於印尼峇里島舉辦第19屆宗親大會。

▲桃園市長鄭文燦(中) 出席第18屆世界鍾姓宗親聯誼大會。(圖／鍾國明提供)

世界鍾姓宗親聯誼大會財務長鍾國明12日指出，世界鍾姓宗親大會每兩年召開一次，雖然今年台灣鍾姓宗親總會理事長是苗栗縣議長鍾東錦，但各縣市宗親考量到桃園是國門之都，交通便捷，加上桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝對活動的支持，因此決定於中壢區中原大學舉辦。

▲桃園市議會議長邱奕勝出席第18屆世界鍾姓宗親聯誼大會。(圖／鍾國明提供)



出席9日至11日的世界鍾姓宗親聯誼大會的海內外宗親有：香港、澳門、印尼、新加坡、泰國、緬甸、馬來西亞11個聯邦洲含馬來西亞青年團總會、中國大陸地區各省份代表，約1,300人；為了迎接海內外各地的宗親前來，台灣鍾姓宗親於2年前，在新加坡接下舉辦第18屆大會的任務後，即成立籌備會並有鍾姓宗親婦女團、青年團成員約200人參與。

▲海內外宗親赴桃園楊梅鍾家祖廟祭祖。(圖／鍾國明提供)

鍾國明說，籌備一場世界性的大活動，相當不易，市長鄭文燦、議長邱奕勝是促成活動圓滿舉行的幕後重要推手，儘管邱奕勝和鄭文燦分屬藍綠不同政黨，但兩人對地方建設以及重大活動的舉行，毫無顏色分別。因此，海內外出席鍾姓宗親一致看好兩人未來政途前景。

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