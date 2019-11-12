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光啟高中4師遭「你沒課了」理由資遣　陳情給鄭文燦卻「已讀不回」

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▲▼ 光啟高中4師遭資遣。（圖／記者崔至雲攝）

▲光啟高中遭資遣教師指出，校方惡意資遣教師，更批教育局有護航之嫌。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市光啟高中日前被爆，有4名教師遭校方非法資遣，桃園市教育局對此回應，校方是因少子化影響，因此減班，經校方評估、審查後決議資遣。4名遭資遣的教師今（12日）召開記者會指出，他們認為資遣程序不合法，因此寫陳情信函給桃園市長鄭文燦，但卻遭到「已讀不回」對待，呼籲鄭文燦應重視私校教育，並盡速查辦光啟高中違法事項。

台灣私教工會理事長陳秋瑩今日帶領4位遭資遣的光啟高中教師指出，六都民調第一名的市長鄭文燦應檢視自己的教育團隊，尤其教育局長高安邦是否包庇光啟高中違法迫害教師、偏袒私校，只因與光啟高中關係良好，就替該校節省人事成本，輕鬆資遣教師。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 光啟高中4師遭資遣。（圖／記者崔至雲攝）

▲遭資遣教師呼籲鄭文燦應重視私校教育，並盡速查辦光啟高中違法事項。（圖／記者崔至雲攝）

4名老師有近20年教學經驗，卻遭不合理資遣。遭資遣的老師今日出面指出，校方在今年7月中旬告知所教的科只能容納1名教師，7月31日他就被資遣；另一名教師也哽咽指出，「我有5張證照，但今天卻沒有工作可以適任，校方在8月30日希望她以職員身分受聘會計主任，她不願接受，9月1日即被資遣，認為資遣程序不合法，而桃園市政府更只花了3天，就決定了他的資遣公文，她氣憤指出，「我不知道桃園市政府的工作效率這麼好」。

另外，也有教師指出，當初只接受到校方和她說，「你沒課了，因此要資遣你」，她激動指出，荒謬的資遣言論，完全沒有任何數據，校方甚至威脅她說，「要碼同意資遣，不然就自己走訴願，但你有錢走訴願程序嗎？」

▲▼ 光啟高中4師遭資遣。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委陳學聖（圖左）聲援教師。（圖／記者崔至雲攝）

立委陳學聖今也聲援老師們，他指出，看到老師把臉蒙起來召開記者會，心理很不捨，這些遭資遣的老師這麼年輕，未來要去哪裡他都不知道，他也指出，現在面臨108課綱上路，很多教育團體都呼籲要增加老師員額，但是卻有校方莫名其妙砍老師，更呼籲桃園市政府應該去深入了解。

最後，陳秋瑩也呼籲，教育局要主動積極查辦此事，更應承認作出違反行政程序法、教師法第 15 條等法令之意旨，並認為私校不得逼迫或要求教師變更身分為職員，從事職員工作 ，應可保留教師身分以兼行政，並適時安排相關課程。同時，在辦理資遣作業事項時，應考量學生受教權及學校行政作業，以資遣生效日前 3 個月送達為原則，才不會有像他們的案例，7月初告知教師2至3星期後就不要來上班的情事。

▲▼ 光啟高中4師遭資遣。（圖／記者崔至雲攝）

▲光啟高中4師遭資遣。（圖／記者崔至雲攝）

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