要求司機開快點！他慘遭匕首捅「血濺引擎蓋」...對方還嗆：舅舅是公安局長

▲「滴滴出行」司機與乘客發生口角後，拿刀刺向對方右手臂。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京一名「滴滴出行」的劉姓司機日前與乘客發生口角，他先叫對方下車後，雙方發生了肢體衝突，氣炸的他更拿出匕首往對方的右手臂捅，當場血濺引擎蓋，事後更嗆「我舅舅是公安局長，我進去蹲兩天就出來了」。目前，劉男被刑事拘留，乘客送醫後暫無大礙，案件仍在調查中。

綜合陸媒報導，王姓乘客指出，9日凌晨他叫了「滴滴出行」的車輛，由於當時他趕著回家，於是在司機經過清涼門隧道時，就要求對方「開快點」，但被以限速為由拒絕，兩人隨即發生爭執。

沒想到出隧道後，司機把王男叫下車後，兩人便在車外繼續爭吵，最後更發生肢體衝突。王男又稱，當時他把司機壓制在地上時，對方竟直接亮出長約10公分的黑色雙刃匕首，二話不說就往他右手臂上捅，「刀刺到了骨頭，血立刻噴出來了。」

王男心有餘悸的說，對方桶完他後還嗆「我舅舅是公安局局長，進去蹲兩天就出來了」。最後司機被警方刑事拘留，王男送醫救治後暫無大礙，案件仍在調查中。

「滴滴」對該筆訂單的車內錄音進行了核實表示，乘客在行程中要求司機超速行駛，遭到司機拒絕後，雙方發生了口角，隨即升級成了肢體衝突。但王先生則指出，只是要求司機在限速內開快點，沒有要求司機超速。

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