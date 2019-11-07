滴滴順風車晚8點後「女性禁乘」　總裁坦承對女性不好用

▲滴滴。（圖／翻攝自微博）

記者馬叔安／綜合報導

大陸共享座車平台「滴滴順風車」最近重新回到了大陸民眾的視野，但在試運營方案中，規定「女性用戶晚上8點後不能使用」。雖然滴滴公司說明，目前公佈的是還會改善的公開徵集意見部分，但是公司總裁柳青依舊在6日表示，「給朋友們心裡添堵，心裡也是覺得挺凹糟（倒楣）的。」

根據「滴滴順風車」公佈的試運營方案，「11月20日起，我們將陸續在哈爾濱、太原、北京、南通等7個城市上線試運營。試運營期間，首先提供5:00-23:00（女性5:00-22:00）、市內（50公里以內）的順風車平台服務，並不收取信息服務費。」

▲滴滴順風車試運營方案。（圖／翻攝自《觀察者網》）

《觀察者網》報導，滴滴公司方面回應，感謝外界的建議和批評，目前公佈的是順風車小範圍試運行方案，屬於順風車公開徵集意見的一部分，未來正式上線的方案，將根據社會各方的意見反饋持續不斷完善。

柳青6日在微博表示，自己作為一個資深女白領，也覺得現在的順風車產品功能對女同學們不太好用，「我們內部的產品同學曾無奈自嘲自己在做『一款最難用的順風車產品』。」

▲滴滴出行總裁柳青。（圖／CFP）

柳青強調，「但是在安全的問題上，還真是有點兒如履薄冰地在試運行。懇請大家多給我們一些時間，我們馬上會上線順風車產品功能的評議會，歡迎大家更多的批評與建議，讓我們能更好的守護大家的出行安全和體驗。」

去年發生轟動全大陸的浙江「滴滴順風車」女乘客被姦殺棄屍案，被告鍾元經最高人民法院核准、溫州市中級人民法院簽發命令，今年8月30日下午被執行死刑。

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