一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死...母子陳屍家中　消息透露：家庭矛盾

▲丈夫從24樓跳下慘死，母子則陳屍家中。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇南京5日有社區發生一起悲劇，一名婦人與12歲男童被發現陳屍在家中，而丈夫則從24樓墜下身亡。知情者爆料，這起事件疑似是家庭存在矛盾所引起，但具體原因，警方仍在調查中。

綜合陸媒報導，事發在江寧區東山街道地小里新寓社區，9棟的門前，有一輛機車側倒在地上，而有一名浸在血泊中的男子趴在一旁。目擊者稱，男子墜樓後，警方到場後在周圍拉起封鎖線，並調查取證。

社區住戶表示，好像還有其他死者，在9棟24樓的住戶裡，聽說還有一對母子陳屍家中。他又稱，死亡的3人可能是一家人，且他們才剛住沒多久，兩個大人年約40多歲，而男童才12歲，都是南京人。約2小時後，警方派了兩輛車將遺體運走。

此外，住戶還透露，男子事發前曾致電給姊姊稱要自殺。姐姐聽完嚇得報警，但當警員趕到24樓瘋狂敲門時，不料男子直接從24樓往下跳，最後死亡。而警方破門後，才意外發現另外兩名死者。知情者爆料稱，這起事件疑似是家庭存在矛盾所引起，但具體原因，警方仍在調查中。

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