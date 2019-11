是Bug！iOS臉書App橫向看影片一直跳出相機

▲近日有不少iPhone用戶反映,在手機上使用臉書應用程式觀看影片時,會無預警地跳出相機畫面。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合外電報導

近日有不少iPhone用戶反映,在手機上使用臉書應用程式觀看影片時,會無預警地跳出相機畫面。據外媒報導,臉書表示已知曉這個狀況,該公司正在向蘋果提交修復程式以解決此問題。

據The Verge報導,目前這種情況主要發生在兩種狀況下:

1. 當手機從縱向轉向橫向時,臉書的相機UI會無預警地被開啟並出現在畫面上,當把畫面翻轉回去後,則會自動關閉。畫面如下:

Today, while watching a video on @facebook , I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying... pic.twitter.com/7lVHHGedGf

2. 當在應用程式上查看照片並將其往下拖曳時,可能會開啟相機,並可在螢幕左方看到相機畫面。畫面如下:

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl