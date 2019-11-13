是Bug！iOS臉書App橫向看影片一直跳出相機

▲近日有不少iPhone用戶反映，在手機上使用臉書應用程式觀看影片時，會無預警地跳出相機畫面。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

近日有不少iPhone用戶反映，在手機上使用臉書應用程式觀看影片時，會無預警地跳出相機畫面。據外媒報導，臉書表示已知曉這個狀況，該公司正在向蘋果提交修復程式以解決此問題。

據The Verge報導，目前這種情況主要發生在兩種狀況下：

1. 當手機從縱向轉向橫向時，臉書的相機UI會無預警地被開啟並出現在畫面上，當把畫面翻轉回去後，則會自動關閉。畫面如下：

Today, while watching a video on @facebook, I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying... pic.twitter.com/7lVHHGedGf — Neo QA (@neo_qa) November 2, 2019

2. 當在應用程式上查看照片並將其往下拖曳時，可能會開啟相機，並可在螢幕左方看到相機畫面。畫面如下：

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

據拍攝此影片的網頁設計師麥達克斯（Joshua Maddux）的說法，他在5支不同的iPhone上都發現同樣的問題，他發現，這些iPhone皆運行iOS 13.2.2，不過他以運行iOS 12的iPhone測試卻沒發生上述狀況。

臉書稍早向The Verge發布聲明表示，麥達克斯所發現的問題主因在於11月8日時釋出的應用程式更新內的錯誤，臉書12日已向蘋果提交修復程式。至於第一個狀況，臉書已回報給蘋果的修復程式解決。

而在臉書釋出應用程式更新前，若想暫時解決此問題，可點選【設定】>【Facebook】，並將其中的【相機】關閉。雖然將此相機關閉後，用戶將不再能透過臉書應用程式直接拍攝照片上傳，但仍能找查相簿選取欲上傳相片，影響不大。

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