臉書推出Facebook Pay電子支付！轉帳、線上付款、購票樣樣都行

▲Facebook Pay。（圖／翻攝自Facebook Newsroom）

記者陳心怡／外電報導

臉書宣布推出支付服務「Facebook Pay」，讓用戶可在Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp等App之間進行支付交易，也代表著臉書正式加入電子支付平台戰場！

Facebook Pay 不僅可用於匯款給朋友，還可以購物或捐款，而且用戶不需要退出該App 程式，便能進行線上付款。臉書還強調，Facebook Pay 是基於現有的金融基礎設施及合作夥伴關係來提供服務，與日前推出的數位錢包Calibra及密碼貨幣Libra是完全不同的體系。

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消息一出，激勵臉書股價，週二（12 日）臉書股價大漲 2.56%，落在每股 194.47 美元。

Facebook Pay 首先在美國市場推出，本週起陸續在Messenger和Facebook上線，目前可提供募款活動、個人對個人的付款、購買活動門票、以及在Facebook Marketplace購物時付款，隨後在Instagram、WhatsApp也會開啟這個功能。臉書市場及商務副總裁Deborah Liu說：「我們希望能將Facebook推廣至更多地區，讓更多用戶能使用Facebook Pay」。

Facebook Pay可支援多數的簽帳金融卡、信用卡，以及PayPal進行支付，臉書目前透過Stripe、PayPal等金流服務公司合作處理用戶的交易。臉書尚未確切說明 Facebook Pay 何時才能在自家所有App上使用，或將何時推行至全球其他市場。

雖然各平台未來都可以使用Facebook Pay，不過，使用者必須分別設定臉書旗下的App，並不是其中一個設定好，就可以自動設好其他的App。

然而，美國財經媒體對臉書整合支付服務的觀察重點不同。彭博指出，有批評者認為，臉書近來十分努力整合旗下平台的各種事物，是為了要抵抗可能被拆分的命運。例如引介新的企業品牌辨認系統，目的在讓大家更清楚臉書擁有的產品。這次推 Facebook Pay 也是旗下四個平台一字排開告訴你：他們都屬於臉書。另外，現在也正在整合三項即時通訊服務。

外媒 Business Insider 則認為，支付服務整合是在為數位加密臉書幣的未來發展鋪路。

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