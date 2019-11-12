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郭明錤：新一代Apple Watch明年出貨上看2,700萬支...LCP軟板廠受惠

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲郭明錤指出蘋果將全力準備新款手機及手錶。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

天風國際分析師郭明錤再度發表蘋果新產品消息，預測新一代 Apple Watch 的防水性能、Wi-Fi連接和行動網路傳輸將都會提升，同時手錶整體性能也會增強，而 Apple Watch Series 6也將採用更強的Apple S系列晶片。

此外，報告中還預計新款 Apple Watch 將採用更多 LCP 軟板，以取代傳輸速度較慢的 PI 軟板。主要因是 Apple Watch 對抗水規格要求高於 iPhone。所以，防潮能力較好的 LCP 軟板需求將增加，並預期單價較高的 LCP 軟板將顯著帶動上述供貨商未來數年的營收成長，並點名東山精密、鵬鼎控股/臻鼎-KY（4958）與台郡（6269）是最大受惠者。

郭明錤預測 Apple Watch 為蘋果主要硬體產品線，在 2020 年出貨量是成長最高的。其中，2019年與2020年出貨量分別是 2,100 萬到 2,300 萬支，以及 2,500 萬到 2,700 萬支。

至於iPhone SE2部分，郭明錤先前指出，該機款預計將採用4.7吋螢幕，搭載目前最新的A13處理器，配備3GB RAM，儲存容量則會有64GB、128GB兩種選項，機身顏色則有太空灰、銀色與紅色三個選項。該機款將具備Home鍵，且不支援3D Touch，定價則與iPhone SE相同，為399美元起。

iPhone SE2 將為既有 iPhone 6 與 6S 系列共約1.7億至2億使用者帶來換機潮，目前上游產業鏈每個月已為iPhone SE2準備約 200 至 400 萬支的產能，預估 iPhone SE2 在 2020 年出貨量可達 3000 萬支以上。

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