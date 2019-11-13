川普將與庫克一同參觀蘋果的德州工廠　蘋果藉此可爭取減免關稅

▲美國總統川普和蘋果CEO庫克，將一起參觀蘋果在德州的工廠。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透報導，美國總統川普和蘋果CEO庫克，將於下週參觀蘋果在德州的工廠，展示競爭力。外傳蘋果計劃藉此機會，在中美貿易戰中尋求關稅減免。

此行彰顯庫克與川普間牢固的關係，因為庫克希望進一步獲得美國政府同意減免蘋果的關稅。先前，蘋果已經申請川普政府減免對中國製造的Apple Watch、AirPods、HomePod、iPhone組件等產品的關稅。

據蘋果公司稱，新的「Mac Pro」包括由十幾家美國公司設計，開發和製造的組件。供應商跨越的州包括亞利桑那州、緬因州、新墨西哥州、紐約州、奧勒岡州、賓州、德州和佛蒙特州。在數天前，美國貿易監管機構批准了蘋果公司提出的15項免稅關稅申請中的10項。

川普任期的目標之一就是提振美國的製造業，並不時向美國公司施加壓力，迫使美國的公司將工作機會留在國內；同時他還對中國進口產品徵收數十億美元的高額關稅，理由是會傷害到美國的本土企業。

川普雖然希望盡快與中國達成部分貿易協議，但上周五又表示，他尚未決定是否可以取消關稅作為該協議的一部分。

▲蘋果不斷強調對美國經濟的貢獻，也積極爭取川普的認同，盼能減免蘋果產品的關稅。（圖／取自SLASHGEAR）

蘋果已經承諾到2023年之前，會在美國投資3500億美元，去年蘋果在全國9000間國內供應商上，投入超過600億美元。

川普這次訪問蘋果的工廠，將使他能重新藉由與庫克的牢固關係大做文章。「這就是他成為一位偉大的企業管理人的原因，」川普先前曾大誇庫克，他對記者說「因為庫克每當遇見問題時都會打電話給我，而其他人沒有。」

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