　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

太麻里金針山迷航2小時！　失神男獲救：沒想到會開來這裡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲員警在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，終於找到雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，終於找到雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

美麗金針山花海吸引男子獨自開車上山，因使用手機導航竟迷失方向無法下山，只好打電話報警求救，大武警察分局員警獲報上山搜索尋獲，見男子緊張到直說頭發暈，擔心下山過程再發生意外，主動幫忙開車將人順利救下山。

太麻里分駐所日前上午接獲119轉報，金針山有民眾駕車迷路，請派員前往處理。由於山區訊號微弱，警方遲遲未能與報案人取得聯繫，根據消防隊的救災勤務中心通報，報案人最後發話位址在金針山忘憂谷花區一帶，警員蔡大明、潘志祥、巴鴻瑋立即會同消防隊前往該區搜救。

▲員警在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，終於找到雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子。（圖／台東縣警察局提供，下同）

林男表示自己緊張到頭發暈，員警擔心下山過程再發生意外，主動提出幫忙開車下山。

警消抵達忘憂谷時，詢問附近遊客均未聽到有民眾呼救的聲音，於是展開地毯式搜索，徒步前往多處崎嶇小徑查看，終於在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，車旁癱坐著一名雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子，見到警消前來激動地喊著：「我迷路超過兩個鐘頭了，我要導航下山，沒想到會開來這裡。」

由於林男表示自己緊張到頭發暈，員警擔心下山過程再發生意外，於是主動提出幫忙開車下山，順利下山後林男也向所有參與救援的警消人員表達感激。

大武分局提醒，出門遊玩請做好行前準備，確實掌握路況訊息，尤其是進入路況不熟悉或訊號不良的山區，千萬不能太依靠衛星導航，避免迷路發生意外。

ET快訊
即／韓國瑜搭計程車赴國民黨　與吳敦義會談1小時
西門町KTV慶生...包廂門突打開！「大咖歌手衝進亂入」全場
孩子出生5hrs夭折！夫妻心痛上網募喪葬費　友致電殯儀館卻傻

關鍵字：太麻里,金針山,賞景,迷航,獲救,衛星,導航,忘憂谷,工寮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太麻里金針山迷航2小時！　失神男獲救：沒想到會開來這裡

花蓮選委會深入部落豐年祭　宣導投票三寶及反賄選

花蓮與13所準公共幼兒園簽約　每月繳費不超過4500元

到花蓮很遠到美國很近！　門諾醫院創辦人薄柔纜醫師在美辭世

台南市立圖書館「夜宿圖書館」活動　開放報名即秒殺

台南新增1例境外移入登革熱病例累計28例　加強清除積水容器避免孳生！

中壢慈惠堂母娘慶生　蔡英文、鄭文燦祈求桃園建設順利進步

「南投願力館」正式啟用　記錄921大小事

世界佛教青年僧伽年會　柯、鄭都到場互不相見

嘉縣青春專案很另類！　翁章梁迷彩服漆彈槍上身與青少年互動

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年...變身快狠準大師？

太麻里金針山迷航2小時！　失神男獲救：沒想到會開來這裡

花蓮選委會深入部落豐年祭　宣導投票三寶及反賄選

花蓮與13所準公共幼兒園簽約　每月繳費不超過4500元

到花蓮很遠到美國很近！　門諾醫院創辦人薄柔纜醫師在美辭世

台南市立圖書館「夜宿圖書館」活動　開放報名即秒殺

台南新增1例境外移入登革熱病例累計28例　加強清除積水容器避免孳生！

中壢慈惠堂母娘慶生　蔡英文、鄭文燦祈求桃園建設順利進步

「南投願力館」正式啟用　記錄921大小事

世界佛教青年僧伽年會　柯、鄭都到場互不相見

嘉縣青春專案很另類！　翁章梁迷彩服漆彈槍上身與青少年互動

不接韓國瑜競總主委！韓粉灌爆侯友宜臉書　支持者參戰逆轉風向

被房東騙上樓！正妹女大生以為冰箱壞了…下秒遭背刺「血濺全身」慘死

16歲木村光希曬比基尼辣照…轉身露臂肌！　照片藏彩蛋陸網嗨爆

快訊／甩媒體！韓國瑜搭計程車赴國民黨　與吳敦義會談1小時

深夜停車場亮光！車牌驚見「神秘數字」　詭異男留下：1706

中職／紐維拉7局好投封鎖暴力猿獲MVP　兄弟9比4再勝桃猿

夏聯／吳家駿成新「鐵人」　狂操兩個半月不喊累

別再熬夜了！睡眠不足宵夜吃更多，真的會「發胖」

準炸了！從「張開手5形狀」…看你真實個性　B型＝性慾高1倍啦

願助黨內「魚」長大？　侯友宜：魚要認真打拚才會有力

地方熱門新聞

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世　享壽..

金針山迷航2小時　男「頭暈」警..

高雄豪雨木瓜慘　六龜農田災損嚴..

2019桃園購物節　同樂搶好康

林智堅首赴前線馬祖勞軍

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

甘藷節焢地瓜　侯友宜一嚐推爆：..

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟垃圾..

府城台語月相約吳園聽歌看戲看電..

味全龍回來了！黃敏惠參加斗六球..

台南市牙醫師公會新任理事長王瑞..

《聖爵契約：府城篇》實境遊戲玩..

拆除卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

2020總統大選　中壢慈惠堂公..

更多熱門

相關新聞

陸火箭「捷龍一號」研製18個月成功發射

耗費不到18個月就研製完成的火箭「捷龍一號」，於北京時間17日12時11分成功在酒泉衛星發射中心發射。據悉，這是捷龍一號運載火箭執行的首次飛行任務，以「一箭三星」的方式，將3顆衛星直接送入預定軌道。

見妻與男人出摩鐵！他爆打逼吐298萬...結局曝

女騎士金針山迷途　神秘白衣女報路

白色雲狀物劃過夜空　美居民熱議

花東三大金針花季活動、交通懶人包

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列車延誤

小鬼：《玩很大》收視下滑我的責任

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面