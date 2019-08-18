太麻里金針山迷航2小時！　失神男獲救：沒想到會開來這裡

▲員警在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，終於找到雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

美麗金針山花海吸引男子獨自開車上山，因使用手機導航竟迷失方向無法下山，只好打電話報警求救，大武警察分局員警獲報上山搜索尋獲，見男子緊張到直說頭發暈，擔心下山過程再發生意外，主動幫忙開車將人順利救下山。

太麻里分駐所日前上午接獲119轉報，金針山有民眾駕車迷路，請派員前往處理。由於山區訊號微弱，警方遲遲未能與報案人取得聯繫，根據消防隊的救災勤務中心通報，報案人最後發話位址在金針山忘憂谷花區一帶，警員蔡大明、潘志祥、巴鴻瑋立即會同消防隊前往該區搜救。

▲林男表示自己緊張到頭發暈，員警擔心下山過程再發生意外，主動提出幫忙開車下山。

警消抵達忘憂谷時，詢問附近遊客均未聽到有民眾呼救的聲音，於是展開地毯式搜索，徒步前往多處崎嶇小徑查看，終於在一間廢棄工寮旁發現一輛汽車，車旁癱坐著一名雙眼無神、目光呆滯的林姓報案男子，見到警消前來激動地喊著：「我迷路超過兩個鐘頭了，我要導航下山，沒想到會開來這裡。」

由於林男表示自己緊張到頭發暈，員警擔心下山過程再發生意外，於是主動提出幫忙開車下山，順利下山後林男也向所有參與救援的警消人員表達感激。

大武分局提醒，出門遊玩請做好行前準備，確實掌握路況訊息，尤其是進入路況不熟悉或訊號不良的山區，千萬不能太依靠衛星導航，避免迷路發生意外。