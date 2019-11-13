女總裁「跪地」幫優秀員工洗腳！影片瘋傳...網看傻：分紅還比較實際

▲ 黑衣女總裁為員工搓腳，最後還來個大擁抱。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

近日大陸微博瘋傳一則女總裁跪地為員工洗腳的影片！網友對於企業女總裁用這方式獎勵員工都覺得傻眼，短短不到一分鐘的影片一PO上網，立刻掀起議論，不少人相當佩服他們有膽識，但也有人質疑公司只是想洗腦員工，還不如乾脆一點給分紅。

據《大宗網》報導，影片是由濟南一家化妝品公司所拍攝，是在一場表揚大會的現場，舞台上方坐著一排表現優秀的員工，這時左右兩邊有2位身穿套裝的女性走上台。據悉，這2位一位是公司女總裁，另一位則是高級主管，她們上台後便脫去高跟鞋，直接跪在員工面前，接著為男員工捲起褲管，幫他們脫下鞋襪，然後舀起臉盆內的水，開始幫坐在台上的員工搓洗雙腳，並在完成後與員工擁抱，而在女總裁與主管幫台上員工洗腳時，台下的員工都認真看著。

▲▼ 女總裁與高級主管跪地為員工洗腳 。（圖／翻攝自Youtube／今日中國CHINA TODAY）

據了解，在大陸某些地區仍保留洗腳禮，像是部分貴州省西部的漢族和苗族人，姑娘通常會為長輩和客人洗腳，當作傳統交往禮節；此外，苗族傳統婚禮儀式也會把洗腳禮當作節目之一。

影片最後則標註「給他們分紅還比較實際」，可見為了感謝員工的貢獻，直接跪地洗腳的獎勵，讓網友直呼不可思議。有網友認為，女總裁可能在家都沒幫父母洗腳，現在卻為員工們洗腳，倒不如分紅給員工，或是放假比較實在，「如果不給錢我會生氣欸」、「直接送我全身SPA券比較快」、「洗完腳繼續剝削」、「現在洗腳，下一秒要你繼續跑。」

不過也有網友認為，或許公司還有其他獎勵，只是大家都不知道，而且很少見總裁願意為員工洗腳，即使是為了洗腦也相當有膽識，「可能會收服一批忠誠員工」、「願意當眾跪下來洗腳的勇氣值得拍手」、「跪下洗腳這招太絕。」