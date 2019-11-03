67歲婦「自然受孕」成功剖腹產女！　第三胎恐面臨「超生罰款」

▲黃先生說，妻子恢復情況良好，也有專門請月嫂來幫忙照顧。（圖／翻攝自齊魯網）



實習記者陳妙津／綜合報導

山東棗莊67歲田姓婦人上（11）月25日剖腹，產下一名女嬰，創下中國最高齡自然受孕生產紀錄，不過由於這是她的第三胎，很可能將面臨超生罰款。棗莊衛健委辦公室工作人員表示，目前正在調查中，結果出來後將對外公布。

綜合中媒報導，田姓婦人和68歲黃姓丈夫本已育有兩名孩子，最大的孫女則已18歲，意外懷孕後決定生下第三胎，因自稱是自然受孕，也被認為是「中國牛齡最大的自然受孕產婦」，此事也讓讓許多人關注孩子未來的教養問題。黃先生表示，雖然子女放話「敢生就要斷絕關係」，但女嬰是上天的恩賜，仍堅持生下並起名為「天賜」，「這意味着老天賜給我們的禮物，希望將來她也會喜歡這個名字」。

▲山東棗莊67歲孕婦順利產下一名女嬰「天賜」。（圖／翻攝自齊魯網）



黃先生說，妻子去年罹患了腔隙性腦梗塞(lacunar infarction)，吃了藥之後月經就來了，而在腦梗治療好之後，太太感到身體不舒服去檢查，竟然發現懷孕了。他認為，老婆這麼大年紀還能懷孕，和她是婦幼保健院兒保科醫生，更懂得保養有關。

據《濟南時報》報導，田姓婦人其中一名兒子在1977年出生，1979年後，中國開始實施一胎化政策，並於2016年鬆綁，允許一對夫妻最多可育有2名孩子。然而新降生的女嬰是第三胎，是否會面臨超生罰款一事也引發關注。《新京報》記者致電棗莊衛健委後，辦公室工作人員則回應，目前正在調查相關情事。

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