他開車打瞌睡...閉眼追撞前方機車　瞬間嚇醒已釀一死一傷慘劇

▲桃園市許姓男子今年6月間上午開車出門，因打瞌睡追撞前方雙載機車，造成1死1傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今年6月間開車外出，行經八德區介壽路2段時疑因打瞌睡不慎追撞前方機車，造成機車雙載男女噴飛，其中後座林姓女子傷重不治，騎機車陳姓男子也左大腿骨折等多處受傷，許男則當場被嚇醒；檢方12日偵結依過失致死罪嫌將許男提起公訴。

檢警調查，27歲的許姓男子今年6月30 日上午10時41分開車從八德區介壽路2段往大溪方向行駛，行經介壽路2段與巧克力街路口處時，突然追撞前方機車，造成28歲的陳姓騎士與後座21歲林姓女子雙雙被撞飛重摔倒地。

其中機車後座的林女胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣胸與血胸，陳男則全身多處擦傷、門牙斷裂，左大腿骨折等多處傷勢，2人被送醫急救後，林女因傷勢嚴重導致呼吸衰竭不治，陳男經急救後救回一命。

▲桃園市許姓男子今年6月間開車追撞前方機車，機車被撞得嚴重變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，肇事的許男被嚇醒了，警方到場他處理時許男坦承肇事，雙方酒測值均為0，檢方偵訊時，許男坦承因打瞌睡沒注意前車車況，才追撞前方機車，受害的陳男也說，當時騎機車突然被後方汽車追撞，導致機車重摔。

檢方依據道路交通事故調查表、車禍現場圖與行車記錄器等資料佐證，確認許男從後方追撞前車，犯行明確顯有過失，與林女死亡、陳男重傷等結果相符，確認具有相當因果關係，檢方偵結許男涉嫌過失致死罪嫌提起公訴，另考量許肇事後留在現場、坦承肇事者不逃避警方調查，符合自首要件等，建議法院從輕量刑。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►「這種腦婊怎麼還不滾膩？」 空姐IG貼文霸凌同事遭訴

►加拿大男帶2大咖行李箱大麻闖桃機 起出30公斤市價逾億元

►韓國瑜譏「蔡賴配」是武大郎潘金蓮 蔡英文：韓團隊言論低俗