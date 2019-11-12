三星申請「SAMOLED」新螢幕技術專利　可能用於Galaxy S11系列手機

▲預計明年初推出的Galaxy S11及Galaxy Fold 2，是SAMOLED目前最可能也是最初應用的候選機種。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星上周向韓國知識產權局（KIPO）申請了SAMOLED的商標，該技術被歸類為顯示相關技術，從名稱來看，似乎暗示是AMOLED螢幕的全新改進版本。

三星於11月6日向KIPO申請了SAMOLED商標，簡短說明寫道：OLED顯示器、智慧型手機顯示器、監控、電視螢幕、電子看板、電腦螢幕。同時，同一商標也在美國專利商標局（USPTO）註冊，並於三天後的11月9日發布。

▼三星上周向韓國知識產權局申請了SAMOLED的商標。（圖／取自LetsGoDigital）

雖說「SAMOLED」可能是「AMOLED」的改進版本，但此「S」代表的涵義尚未可知。外媒普遍認為，「S」可能不是「Super」的意思，畢竟「Super AMOLED」技術已存在多年。而科技網站BGR則推測，「S」可能意味著「shaped」（成形），可能暗示了三星迄今為止，型態最獨特的Galaxy Fold後繼機款所搭載的螢幕技術。

這項技術最終可能會出現在三星即將推出的高階手機中，外媒指出，依據去年末註冊的Dynamic AMOLED技術被用於三星Galaxy S10系列的經驗來推論，預計明年初推出的Galaxy S11及Galaxy Fold 2，是SAMOLED目前最可能也是最初的應用候選機種。

目前有傳言指出，Galaxy S11螢幕將較現有機款更「長」，螢幕比例為20：9，且螢幕更新率則將達120Hz，將有利於手機的遊戲效能提升。

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