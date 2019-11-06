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三星Galaxy S11相機代號曝光　傳將搭載潛望式鏡頭

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▲Galaxy S11。（圖／翻攝自phoneArena）

▲Galaxy S11概念渲染圖。（圖／翻攝自phoneArena）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒報導，三星計劃在明年推出新款手機，傳言Galaxy S11（不是最終名稱）相機代號曝光，名為「Hubble（哈伯）」，彷彿向哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）致敬，同時也暗示該款手機的強大相機功能。

Sammobile指出，Galaxy S11不僅採用5倍光學變焦相機模組，還將搭載全新的潛望式鏡頭，升級幅度比以往Galaxy S系列機型更大。

報導指出，預計代號為「Picasso（畢卡索）」的Galaxy S11所使用的潛望鏡頭是當前最熱門的鏡頭技術，也就是將鏡頭模組與智能手機機身齊平放置，傳感器和鏡頭側向放置，利用在望遠鏡中反射光的原理，以節省手機內部空間。

先前TheElec報導指出，三星集團子公司三星電機早在今（2019）年初就開始生產5倍光學變焦相機模組，但至今還沒在任何旗艦智慧手機中亮相。

以三星目前的機種而言，Galaxy Note 10 系列搭載四顆鏡頭，不過只支援2倍光學變焦；相較之下，OPPO Reno 及 HUAWEI P30 Pro已經分別搭載 5 倍光學變焦及10倍混合光學變焦或50倍數碼變焦。

▲Galaxy S11。（圖／翻攝自phoneArena）

▲Galaxy S11將搭載全新的潛望式鏡頭。（圖／翻攝自phoneArena）

目前尚不確定Galaxy S11系列是否會全系標配潛望式鏡頭，也有可能僅在Galaxy S11+上使用這一套配置而已。至於核心部分，Galaxy S11將搭載高通驍龍865處理器，部分版本搭載Exynos 9830。

而大家關心的發佈時間，三星最快有望在明年2月下旬發佈Galaxy S11系列，3月份上市開賣。

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