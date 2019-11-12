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三星Galaxy S10將享Note 10部分功能！　軟體更新導入手機Wi-Fi熱點、AR Doodle

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▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

三星Galaxy S10和Note 10各自發布之間只差幾個月的時間，但兩者在許多方面有所不同。目前三星已決定透過軟體更新，讓Galaxy S10擁有一些Note 10的功能，縮小兩者差距。

三星目前推出適用於Galaxy S10e、S10、S10 +和S10 5G的軟體更新，其中加入了許多三星Note 10系列中才有的新功能，另外還增加了全新的智慧多媒體和Wi-Fi功能，可以簡化連接。

更新的新功能包括：

使用圖庫的Samsung Gallery應用程式時，可以使用關鍵字快速搜索自己喜歡的照片和影片；此外，由於改進了設備搜索功能，用戶可以從多媒體流媒體應用程序中獲得內容推薦，這使得查找新歌、電影或電視節目變得更加輕鬆。

更新中還增加了一個新功能Auto Hotspot，可以讓用戶把手機變成Wi-Fi分享器，允許Galaxy S10用戶在使用相同的三星帳戶或家庭帳戶時，可以和其他三星設備自動建立連接，從而更輕鬆地共享Wi-Fi熱點。

此外，三星Galaxy S10系列用戶還能透過AR Doodle功能，在不需要S Pen的情況下，在影片的3D空間中繪製，並且所繪製的任何內容都將保持在原位。

對於活躍的智慧手機攝影師，還將獲得類似OPro和EIS的GoPro穩定影片模式。這些鏡頭攝影功能可能會變得有用，因為DeX還將透過更新，增強支援影片編輯，其中包括目前僅在Note 10上運行的所有新調整。

考慮到Galaxy S10和Note 10擁有許多相同的內部結構，因此功能更新成類似，對於三星來說是一個不錯的舉動。這其實和先前Google相似，把舊的Pixel手機提供了Pixel 4的許多新功能。值得注意的是，有些人可能已經收到啟用新調整的更新通知，但推出時間先後仍因地區而異。

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