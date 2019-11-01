星宇開航倒數3個月！　2020年夏季「10航點、起飛時間」曝光

▲星宇航空未正式開航，卻已成功攻佔媒體版面。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者胡順惠／台北報導

星宇航空董事長張國煒10月28日上午親自駕回星宇首架A321neo新機，預計2020年1月23日開航，澳門、峴港、檳城三航點將同時開，外傳明年夏季將申請航班，增加馬來西亞亞庇、菲律賓宿霧，日本松山、北九州，兩岸航線則包含福州、重慶、北京。星宇航空對此回應，只是提出可能飛航路線，要敲定機隊狀況、時間安排後才能籌備。

據了解，國際機場時間帶中心最新發出星宇明年夏季申請航班，星宇航空申請夏季航班執行時間從明年3月29日至10月24日，包含JX201—206台北澳門一天三班往返、JX701—702台北峴港一往返、JX721—722台北檳城一往返、JX741—742台北亞庇一往返、JX781—782台北宿霧一往返、JX785—786台北松山一往返、JX820—821台北北九州一往返、JX840—841台北福州一往返、JX850—851台北重慶一往返、JX880—881台北北京一往返。

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▲▼星宇航空董事長張國煒10月28日上午親自駕回星宇首架A321neo新機。（圖／星宇航空提供，下同）

星宇航空公關長聶國維表示，上述航班都是星宇可能飛航的路線，只是先將航線先申請出來，後續還要看機隊狀況、時間安排，待一切敲定後才會確定，就像之前申請18條航線一樣，只是形式上先申請出來，一切順利並按照計畫，航線才會確定，目前已將草案送至民航局。

民航局官員表示，星宇航空第一階段提出的澳門、峴港、檳城三航點，已經將三個點的航權分配給星宇，至於其他航班都還在準備階段，目前星宇飛機才剛開回台灣，正在做飛機試飛驗證，後面拿到營運許可後，才會申請航權證書，證書拿到才能對外宣布飛航時間、航點，也才能賣票，程序未完成前，一切都還不確定。

▲▼A321neo回台僅4天，現在就傳出夏季可能申請的航班資訊。

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