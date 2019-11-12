秀傳醫療體系副總裁深入社區肝病防治 牟聯瑞獲台南醫師公會終身成就獎

▲秀傳醫療體系副總裁台南市立醫院肝膽腸胃科牟聯瑞醫師（右），獲台南市醫師公會頒發終身成就獎，肯定其在醫療臨床、教學研究上的成就。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

慶祝醫師節，秀傳醫療體系副總裁台南市立醫院肝膽腸胃科牟聯瑞醫師，獲台南市醫師公會頒發終身成就獎，肯定其在醫療臨床、教學研究上的付出與成就，尤其帶領台灣首間公辦民營醫院台南市立醫院，持續提供市民最好的醫療服務品質。

牟聯瑞醫師為台大醫學院畢業，並在台大醫院接受胃腸肝膽專科訓練後，憑著一股回鄉服務的熱情，毅然決然回到彰化秀傳醫院服務。1988年時秀傳醫療體系接手台南市立醫院成為全台第一家公辦民營醫院，牟聯瑞醫師即到南市醫服務，1990年接任院長，一待就是31個年頭。

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牟醫師為膽道內視鏡手術專家，並投入肝病治療的領域，是肝癌栓塞治療與電燒治療專家，更在台南推廣大規模肝炎篩檢的公衛服務，把定期追蹤B、C肝，及早發現肝癌的概念帶進社區，近兩年配合衛福部C肝防治計畫至六甲區、歸仁區開辦C肝特別門診，採「先衛教再治療」的模式，提高患者順利完成療程的順從性。

對於肝病治療，不論是在醫療院所或是深入社區防治，都看得到牟聯瑞醫師的身影，許多患者病情獲得控制後，就是持續的追蹤，幾年下來也和牟醫師建立了「革命情感」。這幾年因為C肝新藥的推出，牟醫師為了讓更多C肝患者能獲得治療，每週一早上6時多出門至六甲區衛生所，長達1年多的時間，成功治癒100多名C肝患者。

例如一位80多歲的毛阿嬤，完成3個月C肝治療療程後，覺得人變清爽精神也比較好，甚至膚質也變好了，頻頻感謝聯瑞牟醫師，也呼籲鄉親「緊來治療」。難得有副總裁級的醫師仍不辭辛勞到偏鄉看診，為了治療肝病，牟聯瑞這股執著與堅持令人感動佩服。