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反潛作戰大隊制海優勢　曾在台南安平外海偵獲共軍潛艦

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反潛作戰大隊官兵不畏任務艱辛　發揚國軍制海優勢。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者吳柏融屏東電

臺灣四面環海，加深了反潛作戰的重要性，空軍於民國55年成立反潛中隊，期間使用S-2A、S-2E、S-2T等反潛機，並於民國68年擴編為反潛機大隊，106年12月P-3C反潛機成軍，S-2型機全數除役，而新籌購的P-3C型機不論是水上反潛、海上攻擊或是空中監測方面，都充分發揮效用，提升國軍整體反潛作戰效能。

P-3C型反潛機，具反潛作戰、反水面作戰、水面戰區空中偵巡、空中早期預警、信息情報、搜索救援及情報、監視、偵查等功能，並配備空射型魚雷、水雷、深水炸彈、反艦飛彈等精準武器，大幅提升國軍制海優勢。

由於反潛作戰往往要對疑似水下目標長時間監控，對組員來說是一件相當艱苦的體力活，依任務特性，飛行時間也有所不同，分為4、6、10小時及跨夜飛行，若是執行6小時以上飛行，就必須由多組成員輪流執行任務，空地勤人員面對體力負荷和機務維修時，所承受的巨大壓力，更是有不為人知的辛苦。

反潛作戰大隊官兵不畏任務艱辛　發揚國軍制海優勢。（圖／軍聞社）

此外，長時間在空飛行，組員只能在狹窄艙內找合身處「打地鋪」休息，在生理上更是不方便，由於機上廁所空間小且不分男女，只有馬桶座及尿斗，而馬桶座並不像民航客機有排泄物儲存槽，若是任務期間遇上情急的生理需求，組員只能盡可能將廁所清理乾淨「打包」帶走，這都是反潛組員執行任務時，不為人知辛苦的一面。

另外，值得一提的是，反潛作戰大隊曾於民國83年5月的漢光演習期間，在距離臺南安平外海12.5浬處偵獲中共「R級」潛艦，隨即與我海軍艦隊配合，順利完成聯合反潛任務，並多次執行「漢光」、「華統」及「僑泰」等重要操演，戰功輝煌。

反潛作戰大隊官兵不畏任務艱辛　發揚國軍制海優勢。（圖／軍聞社）

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