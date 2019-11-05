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IDS建造卡住！　海軍艦退伍人員受限「旋轉門條款」離職期限

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▲ IDS原型艦模型。（圖／記者林銘翰攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

潛艦國造「IDS原型艦」工程已經展開，，其中海軍256戰隊、海發中心與潛修大隊這3個長期「負責規劃與執行IDS」的單位，內部退役人員因受到公務員「旋轉門條款」所限制，如果台船希望這些專業人員繼續參與後續建設，只能改透過「人力派遣公司」來聘請。正因如此，台船及海軍積極向立委遊說，希望調整相關規定，讓最近退役、符合條件與能力的潛艦人員加入，繼續為IDS服務。

根據《上報》報導，「IDS原型艦」工程目前除了需要來自海外的專業技術團隊支援外，也急需更多擁有潛艦相關專業的國內技術人員與管理者投入。不過礙於公務員「旋轉門條款」（公務員於離職後三年內，不得擔任與離職前五年內職務直接相關的營利事業董事、經理、執行業務或顧問。），不少近2年退役的海軍潛艦人員，只能繼續等待期限結束才加入工程。

▲ 蔡總統未還是民進黨主席時，前海虎潛艦艦長楊易向她說明潛艦在台灣海峽的運用與重要性。 （圖／翻攝自蔡英文臉書）

雖然也有部分人員以人力派遣公司作為管道，進入「IDS建造工程團隊」，像是海軍司令辦公室主任柳姓上校，就是透過這種方式，在提前退伍後，隨即至負責執行IDS建造案的台船潛艦發中心任職。不過更多退役人員考量到「人力派遣公司」遊走在「旋轉門條款」灰色地帶，擔心觸法，選擇繼續等候「旋轉門期限」過去。

曾在過去向總統蔡英文介紹潛艦在台海功用與重要性、目前擔任台船顧問的前海虎潛艦艦長楊易，就因「 旋轉門條款」所限制，在海軍退役後為等待期限過去，閒置了一段時間。即使台船後來聘請楊易為顧問，讓他能夠參與了茄比級海獅艦的深度大修與IDS建造案，但由於這屬於臨時雇用關係，楊易在薪資方面始終無法超過3萬2千元。

具備專業與經驗、對整體狀況有所了解的人員卡在退伍而無法加入，工程各單位又急需人手的情況下，這讓台船與海軍相當焦急，於是積極向立委遊說，希望可以對相關規定做出修改，讓吻近期退伍、吻合條件的潛艦相關人員，能分別在台船或中科院內，繼續為IDS服務，以利建造計畫順利執行。

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