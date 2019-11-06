大陸盜採台灣經濟海域海砂　台海「反潛艦天險」正在消失

▲馬祖海巡隊查扣一艘越界盜採海砂的大陸抽砂船並逮捕11人。（圖／記者張君豪翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣大學法律學院教授林鈺雄日前指出，大陸抽砂船近來在海峽中線附近盜採台灣海砂，不只漁業資源破壞且造成自然環境與海洋生態浩劫，也可能改變航道深淺、水文，除可能改變商船航海圖外，軍航、潛艦通行航道亦有影響，甚至根本破壞台海的反潛艦天險，讓解放軍潛艦長驅直入，是一個我國必須重視的國安問題。

大陸從去年四月明文禁止沿岸抽砂，使得大量抽砂船轉在海峽中線以東也就是我國實質經濟海域抽砂，例如澎湖西南方的「台灣淺堆」是台海最淺處，砂質海床距水面僅8至10米，對抽砂深度至少30公尺的中國抽砂船而言，是最佳作業地點。

▲擅長淺灘作戰的解放軍039A/B型「元級」潛艦。（圖／翻攝自新浪軍事）



台灣海峽平均深度不到200公尺，南邊多為淺灘，不利潛艦潛伏，堪稱是天然的「反潛天險」但若砂質持續流失至30公尺甚至70公尺，未來不僅方便大型水面軍艦通過，更讓解放軍潛艦在台灣海峽增加許多可潛伏、通行地點，例如擅長在淺灘潛伏作戰的039A型「元級」潛艦將在台海如入無人之境。

林鈺雄指出，10月24日我國海巡硬起來與檢方及澎湖縣政府聯合出擊，當場查獲涉嫌在澎湖縣七美鄉西南台灣淺堆盜採海砂的中國抽砂船及人員，帶回人、船，28名船員經檢察官向法院聲押後悉數羈押，創下我國偵辦此類經濟海域犯罪案件的首例！

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