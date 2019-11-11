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示威者高處投擲強酸！中學生路過麥當勞被濺中...手臂、小腿灼痛腐蝕

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▲示威者高處投擲強酸！中學生路過麥當勞被濺中...手臂、小腿灼痛腐蝕。（圖／翻攝自臉書「香港城市大學學生會編輯委員會」）

▲一名學生的小腿、手臂被強酸潑到。（圖／翻攝自臉書「香港城市大學學生會編輯委員會」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者今（11）日發起「三罷」行動，全港各區交通癱瘓，其中葵芳發生嚴重衝突，甚至還有交警騎著機車衝撞示威人群，造成2名黑衣人倒地受傷。此外，在混亂的過程中，疑似有人從高處丟擲強酸，當場濺中一名中學生，導致他的小腿、手臂大範圍灼傷。

臉書「香港城市大學學生會編輯委員會」在早上9時34分發文指出，有示威者從葵芳邨高處投擲鏹水（也稱作：強酸），一名中學生正好在對面葵芳興芳路上的麥當勞附近，當場被濺中，造成左右小腿及部分右手臂大範圍灼傷。

綜合港媒報導，葵芳地區的興芳路和葵富路交界都已被路障堵塞；另外，興寧路及葵富路也被人阻擋，防暴警察在現場隨時待命。此外，港鐵葵芳站今早也發生狀況，有示威者打開列車的緊急逃生門，甚至還有人在車廂內縱火，造成荃灣綫列車服務受阻。

▲示威者高處投擲強酸！中學生路過麥當勞被濺中...手臂、小腿灼痛腐蝕。（圖／翻攝香港電台）

▲黑衣人在興寧路及葵富路堵路，防暴警察在現場趕人。（圖／翻攝香港電台）

據了解，大批身穿黑衣的示威者一大早就響應「三罷」，期間在葵芳有不少示威者利用雜物築成路障，導致與交警爆發口角。隨後，交警以電單車衝向人群，導致整起事件共有2人受傷，其中1人左腳受傷，目前已清醒。

網上片段顯示有黑衣人葵芳堵路　交通警疑駕鐵騎衝向人

【網上片段顯示有黑衣人葵芳堵路　交通警疑駕鐵騎衝向人】 有網民發起早上在多區堵路。 有網上片段顯示，一批黑衣人在葵芳堵路，一名駕駛電單車的交通警員，疑衝向人群，人群隨即跑走，亦有人倒下。 #香港電台 #港台電視31 #港台電視32 #十點半新聞天地 #葵芳 #交通警

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年11月10日 星期日
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