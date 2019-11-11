搶救急性心肌梗塞　到院前12導程心電圖系統台南1年救34人

▲台南市消防局舉辦到院前12導程心電圖系統執行成果會，重獲新生的莊先生現身感謝專責救護隊李俊賢及卓佳瑩等2名救護人員及時救人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年4月9日凌晨2時26分，台南市119接獲永康區民眾報案，50歲莊先生在自宅寢室突發胸痛，救護人員到場進行急救處置，發現病患有胸悶、冒冷汗、血壓低等症狀，立即施行12導程心電圖檢查，經判斷後為急性心肌梗塞，救護人員通知具心導管室之奇美醫院提早準備診治流程，成功救回一命。

台南市消防局11月11日舉辦到院前12導程心電圖系統執行成果會，重獲新生的莊先生現身感謝台南市消防局永康專責救護隊李俊賢及卓佳瑩等2名救護人員，及時從鬼門關將他救回，肯定消防局執行到院前12導程心電圖系統工作的成功。

消防局長李明峯表示，消防局推動到院前12導程心電圖系統，自2018年7月至今2019年7月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共329件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共34件，搶救了34條寶貴生命，到院前12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。

根據衛生福利部資料顯示，心臟疾病為2018年國人10大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率，並避免日後心臟衰竭的憾事，而藉由到院前12導程心電圖的傳輸，有效縮短這黃金90分鐘的搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。

消防局局長李明峯表示，一年前在台南市8個消防單位推動心電圖試辦計畫，在救護車上設置心電圖機，並與衛生局、急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往本市具心導管室之急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質，今年更擴大辦理，將再納入7個單位，共15個分隊配置心電圖機替缺血性胸痛的病患執行心電圖檢查。同時本局今年底也建置完成電子化緊急救護系統，未來針對送醫過程中運用行動通訊與平板等資訊技術，結合派遣系統及E化表單，讓救護車-119指揮中心-醫院，三方快速回傳並共享傷病患資料，以利及早院後準備，提供臺南市民更完善的院前緊急救護服務。

消防局也提醒民眾，一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予之建議，儘早接受12導程心電圖檢查，以透過早期診斷以讓病患接受確切的治療，以減少長期併發症的發生。