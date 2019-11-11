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《日韓軍情協定》南韓堅持分手：恢復正常貿易才復合

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▲▼安倍與文在寅於曼谷東協峰會簡短會談。（圖／青瓦台）

▲安倍與文在寅於曼谷東協峰會曾簡短會談，但無助於改變南韓想終結GSOMIA的決定。（圖／青瓦台）

記者林彥臣／綜合報導

日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）終結倒數12天，也就是將在23日到期，不過首爾方面堅持分手不續約，除非兩國關係正常化，解除貿易限制才會繼續執行GSOMIA。

日韓自今年7月起，因二戰徵用工爭議，引發「日韓貿易戰」，日本把南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，包括南韓半導體產業所需的「氟化氫」、「氟化聚酰亞胺」、「光刻膠」全部管制輸出。

南韓國防部發言人崔賢秀聲明表示，目前暫未考慮續簽GSOMIA方案，部分媒體指出青瓦台高層準備重新考慮續約，是沒有根據的猜測。

崔賢秀強調，只有當日本取消對韓出口限制且韓日兩國關係恢復正常後，青瓦台才有可能重新考慮各種方案。

南韓從8月就宣布，不再與日本簽署GSOMIA，「與日本交換軍事情報不符合本國利益」。

▲▼駐韓美軍第8軍第35防空炮旅在平澤美軍基地進行薩德系統訓練。（圖／翻攝自35th Air Defense Artillery Brigade）

▲美國祭出增加防衛費的手段，施壓南韓續約GSOMIA。（圖／翻攝自35th Air Defense Artillery Brigade）

美方對於南韓不續約GSOMIA感到擔憂，甚至透過各種外交管道與防衛費大漲5倍等方式對南韓施壓，並強調，日韓兩國之間對立的長期化給美日韓聯盟產生了負面影響，「北京、莫斯科、平壤樂壞了」GSOMIA的終結只會對中國、俄羅斯和北韓有利

美韓近期進行第11次《防衛費分擔特別協定(SMA)》談判，華府方面要求南韓需支付的防衛費提高到47億美元（折合新台幣1420億），南韓目前承擔的防衛費金額約為8.61億美元，美方等於一口氣漲價了5倍，並要求南韓政府撤回廢除(GSOMIA)的決定。

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