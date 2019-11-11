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網購剁手族注意　資安廠教你三招防詐、防盜刷

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▲▼網路購物。（圖／趨勢科技提供）

▲趨勢科技與中華電信教你三招防網路購物詐騙。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

今（11）日就是一年一度的雙11購物節了，許多主要優惠都在今天推出，不過在網購血拼之餘，資安廠商趨勢科技與中華電信都提醒，網路駭客會藉此機會利用各種手段，趁機詐騙劫財。為了守護消費者的網路安全，趨勢科技與中華電HiNet教你三招防詐、防盜刷。

第一招：留意特定特徵
當網站上出現超級低價 、價格低於平時產品的預期售價等特徵時，像是低於市價販賣的iPhone手機、家電等產品，正有可能是駭客看準消費者搶便宜的心態，而設下的網路詐騙陷阱。

此外，限時特賣與倒數計時的網站機制也有可能是網路詐騙手法之一，一方面誘使消費者衝動下單，另一方面，駭客則趁機竊取個資或盜刷信用卡。因此，當消費者看到上述特徵時，必須有所警覺，切勿衝動下單購買，以防落入網路詐騙的陷阱。

第二招：小心假冒陷阱
在網路購物時，駭客也時常透過網路釣魚的手法，例如以一頁式網頁的方式，假冒網購商城並搭配導購廣告，刊登在消費者平常使用的FB、新聞網站、入口網站等管道，使消費者不易分辨，進而誘騙消費者下單購物。

即使是消費者平常熟悉的購物網站平台，駭客也可能偽造看似與真實官網相同的詐騙網站，當消費者登入下單後，即面臨帳密被駭客竊取的風險。建議消費者在下單前，預先比對網址，對於短網址、不明連結等資訊保持留意，不輕易在非官方網站的網頁上登入帳密。

值得注意的是，隨著行動購物逐漸成為主流，消費者現今的消費習慣開始轉換到購物平台App。因此建議消費者避免在非官方的網站上下載App，也不安裝未知出處、評價不佳的App，預防裝置遭受假冒App的惡意程式入侵或病毒威脅。

第三招：安裝防毒軟體
現今網路購物詐騙已不限於單一一種詐騙手法，駭客針對詐騙手法與詐騙目標不斷推陳出新，消費者在網路購物時，除了平時小心警覺外，也可安裝防毒軟體，為網路購物多加一層防護。

防毒軟體可以提供消費者詐騙防護，破解駭客設下的各種網購陷阱，建議消費者可以安裝防毒軟體，除了能有效偵測惡意網址及威脅，更能為消費者的網路交易安全把關。

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