台中酒駕逃逸警亮槍喝令下車　對向BMW男看戲太入迷撞賓士

▲酒駕男拒檢逃逸，警掏槍喝令下車，對向卻引發BMW看熱鬧撞賓士。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子酒後開車載彭姓女子，路上遭警方盯上，黃男竟加速逃逸，員警追上發現該車被車陣堵住，立刻下車攔查，對方竟試圖衝撞員警，警方立刻掏槍喝令「下車」，黃男才乖乖就範，過程宛如電影情節，卻讓對向車道駕駛人觀看分心，引發BMW撞上賓士車禍。警方表示，黃男酒測超標，將依法送辦，彭女則依法開罰3千元。

第二警分局文正派出所員警9日晚間10點執行巡邏勤務，行經五權路與西屯路口時，發現前方行駛中的一輛黑色小客車形跡可疑，示意靠邊受檢。該車駕駛先假裝配合，接著加速逃逸，員警也不示弱，立刻亮警示燈鳴警笛追上。

▲酒駕的白色小客車拒檢逃逸，遭車陣堵住。（圖／民眾提供）

▲BMW看熱鬧，追撞撞賓士，所幸無人受傷。（圖／民眾提供）

雙方當街上演追逐戰，兩車開到五權路、英士路口時，小客車因車多回堵停下，員警立刻上前攔查，見對方竟試圖衝撞，立刻掏槍示警，連續大聲喝令「下車」，開車的黃姓男子才乖乖就範下車遭壓制。由於過程太驚險，對向車道一名開BMW小客車的簡姓男子顧著觀看，未注意車前狀況，追撞前方的賓士車，所幸沒人受傷。

警方表示，黃男酒測值超標，警詢後依公共危險罪移送，同車22歲彭姓女子明知黃男喝酒還讓他開車，依《道路交通管理處罰條例》規定，依法開單告發。警方也呼籲，酒駕肇事害人害己，意圖衝撞警方規避攔檢，更是惡性重大行為，駕駛人切勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►畫面曝光／三屍案母親最後影像 小蠻腰踩高跟鞋買早餐返家竟遭殺害

►三屍案凶嫌10天前放結婚對戒照 2人感情錯綜複雜「一言難盡」

►遭指責帶狗亂大小便竟認錯人 男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬