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覽盡全台原民歌舞　「原音天籟音樂節-原聲童唱」16、17日登場

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▲▼原音天籟音樂節-原聲童唱活動將登場，可覽遍全台原民歌舞。（圖／參山處提供）

▲原音天籟音樂節-原聲童唱活動將登場，[民眾可覽遍全台原民歌舞。（圖／參山處提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

台灣原住民天籟美聲響譽國際，交通部觀光局參山國家風景區管理處將在11月16、17日，在台中市民廣場舉辦第二屆「原音天籟音樂節-原聲童唱」活動，日前更在高鐵台中站進行快閃活動宣傳，希望喜愛原住民歌舞民眾可以到場欣賞。

參山國家風景區管理處表示，本次原聲童唱活動除將邀請來自參山處轄內的和平區「博愛國小」及「和平國小」泰雅舞蹈隊外，更邀來全台各地具有國際演出經驗的原住民學童合唱團體參與演出。

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▲▼原音天籟音樂節-原聲童唱活動將登場，可覽遍全台原民歌舞。（圖／參山處提供）

▲▼原音天籟音樂節-原聲童唱活動將登場，可覽遍全台原民歌舞。（圖／參山處提供）

包括甫獲維也納國際音樂節金獎來自屏東縣三地門的青葉國小（魯凱族）、南投縣水里鄉的民和國中濁岸合唱團(布農族)、南投縣信義鄉新鄉國小(布農族)、地利國小(布農族)、信義國小(布農族)、高雄市茂林國小（魯凱族）、花蓮縣卓溪鄉太平國小(布農族)、宜蘭縣南澳高中附設國中(泰雅族)及苗栗縣頭份鎮建國國小(客家)等11所。國內、外知名合唱團體齊聚一堂，透過活動將傳唱在山林間的童音天籟帶進都會，唱出臺灣部落文化與觀光的新氣象。

参山處說，除了國際級的原聲童唱演出之外，參山處也特別邀請榮獲金曲獎的原住民歌手王宏恩及戴曉君作為特別嘉賓獻唱，還有將臺灣原住民充滿震撼與優美的文化傳達至國際的「泰雅原舞工坊」「傳源文化藝術團以精彩的泰雅歌舞劇接續演出。

另外，現場也設有原味部落市集，展售原民特色文化工藝、美食與農特產品，並提供多樣免費好康的原民工藝DIY體驗，歡迎大小朋友在11月16日至17日週末二天，大手牽小手，踴躍參與。參山處也誠摯地邀請一起再次相逢中橫，體驗部落，2019遇見參山、幸福不落，將帶給您滾動不絕的幸福與感動，相關活動詳情可洽活動官網（www.meet-trimnt.com.tw）查詢。

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