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影／新北排水溝深夜浮出紅衣人影！民眾嚇傻報案…警方到場後笑了

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記者柯振中／新北報導

新北市某排水溝深夜浮出人影！一名民眾凌晨行經大排水溝時，發現排水溝旁邊擺著衣物、手機等雜物，因此往溝內看去，沒想到在深黑的排水溝裡看見一個人影，讓他當場嚇傻報警。結果警方到場後，發現是虛驚一場，也讓民眾鬆了口氣。

根據《東森新聞》報導，一位民眾經過事發的排水溝時，發現橋邊散落著衣物、健保卡，手機等雜物，因此懷疑有事件發生，連忙往排水溝內看去，沒想到在排水溝裡看見一個身穿紅衣的人影，讓他當場嚇傻報警。

▼阿伯以為到家了，脫了衣服就跳進臭水溝裡。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼阿北跳進排水溝裡。（圖／翻攝《東森新聞》）

警方接獲報案，以為出了人命，趕緊前往現場，沒想到是一場烏龍，排水溝裡面的人還活著，但沒有辦法答話，只能強忍著笑意，開始關心男子，同時通報消防局。這起排水溝烏龍發生後，附近的鄰居也紛紛前往圍觀，似乎相當好奇這名醉漢是怎麼掉進水溝裡的。

▼紅衣阿伯泡在很臭的排水溝裡。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼阿北跳進排水溝裡。（圖／翻攝《東森新聞》）

警方趕警通報消防局，將男子從排水溝裡救出，了解前因後果，才知道原來男子喝得酩酊大醉，到排水溝旁以為「已經到家了」，才會跳進去，所幸只是一場烏龍，並非真的發生命案。

▼警方強忍笑意向阿伯表達關心。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼阿北跳進排水溝裡。（圖／翻攝《東森新聞》）

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