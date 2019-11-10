修訂《逃犯條例》時推撞建制派　港警再拘捕3名立法會議員

▲香港民主派立法會議員朱凱迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

今年5月香港立法會審議修訂《逃犯條例》期間，部分議員與建制派議員發生推撞，林卓廷、朱凱廸等7人，近日來先後被警方拘捕或預約拘捕，11日將在東區裁判法院提堂（出庭）。其中的郭家麒9日表示，民主派不會退縮，會和所有香港人站在一起。

《文匯報》報導，警方表示，今年5月11日接獲報案，指有人在中區立法會道一號立法會綜合大樓內阻礙會議進行經深入調查後，分別於11月8日晚上及9日凌晨拘捕42歲朱姓本地男子、47歲陳姓本地男子及32歲區姓本地男子，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，這次被捕的7人中有4人參選區議會選舉。

▲香港日前恢復二讀辯論《逃犯條例》，許多民眾聚集香港立法會外。（圖／達志影像／美聯社）

根據《香港01》，被警方預約拘捕的立法會議員郭家麒、范國威及梁耀忠9日會見媒體，郭家麒表示，民主派和所有香港人一樣，面對政府修訂的《逃犯條例》惡法不屈不撓抗爭，而惡法導致香港付出前所未有的代價。他說，當林鄭上北京探討如何解決亂局時，竟然同時秋後算帳。

他指出，5月以來，3,000多名市民被捕，有人只是在街上說一句公道話，質問警員，就被捕，有人被捕後被毆打到骨折，有人被警方槍擊盲眼，甚至有人付出生命。

同樣遭到指控的梁耀忠則批評，預約拘捕行動可恥，要求建制派反省自己，「200萬人上街，民意清晰，已經告訴你們，你們支持的送中條例受到市民大眾唾棄。」

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