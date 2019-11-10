網傳16歲少女遭港警輪流性侵「懷孕後墮胎」　警：有律師報案

▲港警制伏示威者。（圖／記者黃彥傑攝）

記者錢玉紘／綜合報導



香港社群媒體上近日瘋傳有少女遭到多位港警輪流性侵的消息，甚至有多個醫療粉專發文證實。港媒報導，警方在9日晚間首度回應指，投訴警察課確實有在10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人於9月27日在荃灣警署內被強姦，調查後發現「與實際有出入」。

香港網路論壇「連登討論區」在8日出現一篇貼文指出，有少女被警察逮捕的期間遭到輪流性侵，並於11月8日在伊利沙伯醫院進行墮胎手術，此事在醫護人員之間廣傳。常爆料醫護界祕密的粉專「HA Secrets」則PO文指出，經過事實查證，確實有16歲少女被荃灣警署被拘捕後懷孕，需要進行墮胎，已經取得DNA證據，犯人是誰有待調查，事件亦有律師處理中。

香港急診室醫生粉專「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」也PO文指出，自己雖不是在連登上爆料的人，但現在「紙包不住火」，而他也被起底投訴和恐嚇滅口，「但我相信即使我倒下了，還有千千萬萬的同事會吹哨」。另外他也呼籲大家不要包圍醫院，「我明白大家的憤怒，但千萬不要攻擊醫院。」

綜合港媒報導，香港警方發言人在9日晚間回覆此事件指，訴警察課於10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦。由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查。

《香港01》報導，警方消息表示，重案組展開調查後，翻閱了荃灣警署9月27日的監視器片段，但沒有有找到事主；再翻查前後數日的片段，同樣沒有找到事主被帶入警署情況，且荃灣警署在該段日子亦沒有防暴警察當值。消息人士指出，就日子而言，全部不吻合。

消息人士續指，事主描述的警署內的案發地方，又與實際有出入，其代表律師也未有再接觸警方。