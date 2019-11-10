港民紀念身亡大學生遭警嗆「開香檳慶祝」　警方：已訓斥

▲周梓樂身亡後港警驅散抗議民眾。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

8日晚間香港舉行活動，悼念在日前因在示威活動中墜樓身亡的大學生周梓樂，演變成警民衝突，有港警聲稱，「我們今晚開香檳慶祝啊」招致外界批評。警方9日回應，對於員警提出不恰當字眼高度關注，已訓斥相關人員，須注意個人言行及提升敏感度。

《香港01》報導，晚在屯門大會堂附近，警民對峙期間，有警員在天橋上向示威者大叫「過來報仇啊！」、「過來單挑啊！」、「我們今晚開香檳慶祝啊！」

為此香港警察公共關係科昨晚回覆，警隊一向重視人員的操守及紀律，也有一套嚴謹的守則規管其言行，以維持警隊的專業形象。

▲許多香港人哀悼科大學生周梓樂。（圖／路透社）

22歲香港科大生周梓樂4日參與示威活動時，疑似為了逃離警方清場發射的催淚彈，從停車場墜樓，送醫不治。對此，網友8日晚間7時45分發起多區悼念周同學活動，旺角、沙田、銅鑼灣、元朗及屯門都發生警民衝突。

晚間8時30分，聚集銅鑼灣人士與持長槍防暴警員，於崇光百貨對開拉起防線，現場有人高喊「血債血償」、「光復香港時代革命」等口號。一直到了9時20分，現場黑衣人開始搬出鐵欄，於軒尼詩道設路障。

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