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香港多區抗議　防暴警「對天橋射」女記者手臂中催淚彈！

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▲香港警察發射催淚彈驅逐人群。（資料照／路透）

▲香港警察發射催淚彈驅逐人群。（資料照／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港科大生周梓樂墜樓不治，傳聞有少女遭警察性侵懷孕後墮胎，再度讓香港民眾不滿情緒飆升，有香港網友號召今（10）日在多區發起「八區開花」、「和你Shop」示威行動，又呼籲大家響應明早的「黎明行動」。

綜合港媒報導，目前已有許多防暴警、裝甲車、水炮車出動戒備。荃灣防暴警員收隊上車離開大浦廣場，警車於行駛期間車門未關，一名防暴警員從車內開槍，向天橋發射一枚催淚彈，造成橋上一名「NOW」女記者中槍，左手臂遭灼傷，在場救護員緊急為她急救。

▲香港NOW女記者被警方催淚彈打中手臂受傷。（圖／翻攝自香港突發事故爆料區）

▲香港NOW女記者被警方催淚彈打中手臂受傷。（圖／翻攝自香港突發事故爆料區）

香港網友一連發起3項活動，包含下午1點的「八區開花」，地點包括沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳、荃灣、觀塘、尖沙咀及銅鑼灣。強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

下午2時到晚上10點還有「和你Shop」抗議活動，則於沙田新城市、荃灣City Walk、九龍塘又一城、坑口東港城、中環IFC、銅鑼灣時代廣場舉行，號召大家「只逛不買」。

而明日的上班日，有傳早上7時起發動「黎明行動」，以「全城癱瘓強制罷工」作口號，號召癱瘓以下路段的交通：青山公路元朗段、屯門公路、吐露港公路、大埔公路、馬料水段、馬鞍山路、沙田正街、美田路、興芳路、德士古道、龍翔道、清水灣道、環保大道、長沙灣道、彌敦道、亞皆老街、紅磡海底隧道、夏慤道、遮打道、西區海底隧道、軒尼詩道、東區走廊、東區海底隧道、香港仔大道。

▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲香港許多示威者戴面具參與。（圖／路透）

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