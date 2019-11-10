女吞藥躺白沙灣岩石海岸雙腳泡水中　金山警即時救援

▲ 白沙灣女吞藥雙腳浸泡海水中，金山警即時救援挽回寶貴性命。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名女子疑似想不開，6日獨自走向白沙灣海水浴場海中，金山警分局老梅派出所員警獲報後，趕赴現場救援，尋遍整個海岸後，發現女子倒臥在岩石海岸上，海水慢慢漲潮，雙腳已浸泡在海水中，警方經千鈞一髮之際，順利將人救回，家人十分感謝。

警方指出，老梅派出所警員許晊源於6日擔服值班勤務時，接獲白沙灣海水浴場服務台，指稱有一名母親在白沙灣尋找意圖輕生女兒，員警立即請所長協助值班，立即趕赴現場與母親等人往沙灘兩側分別協尋。

下午4時許發現女子雙腳浸泡在海中，倒臥在白沙灣海水浴場的岩石海岸上，隨即通報119緊急救護專線，研判女子因服藥過量，導致意識不清，手部有遭石頭撞擊擦傷。

警方當下判斷，海水仍持續漲潮十分危險，便將女子攙扶至月灣停車場內，經消防救護人員初步包紮後，將女子載往淡水馬偕醫院救治。母親對女兒平安歸來，激動不已，感謝警方及時挽回寶貴性命。

金山警分局長陳永昌呼籲民眾，應愛惜生命，遇有不順心之事應理性面對，再給自己一次機會。也請民眾多注意家中成員狀況，如有類似情況應於第一時間提供關懷，尋求相關單位之協助。

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