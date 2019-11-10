雲嘉嘉聯合救護技術交流競賽　專業醫檢高規格評判

▲嘉縣首辦鳳凰志工專業競賽，三縣市救護技術交流。（圖／嘉縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局9日上午9時50分於嘉義縣表演藝術中心前廣場舉行「雲嘉+第一屆救護技術交流競賽」，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海出席此次活動。為增加縣市間救護技術交流，同時邀請了雲林縣及嘉義市消防局共同透過競賽方式提升志工救護專業度，競賽評審則由大林慈濟醫院侯鐘閎主任、虎尾若瑟醫院周孟滑主任、嘉基徐基峰主任和嘉義榮民醫院蔡政翰主任擔任，以最高規格和標準評鑑此次比賽。

▲嘉縣縣長翁章梁視察鳳凰志工專業競賽。（圖／嘉縣消防局提供）



根據嘉義縣消防局107年救護送醫人數為20,924人，其中54%屬非創傷救護案件，不同於大都市以創傷比例居多，顯見嘉義縣的人口老年化日趨嚴重，是故其救護型態有其特殊需求性。

交流活動約有400多人參加，競賽部分主要隊伍為嘉義縣消防局鳳凰志工人員，以多數傷患救護等情境為比賽項目，經事先篩選後的競技人數約30人，各志工為求技術提升與佳績，利用下班時間或晚上時間前往消防隊練習各項救護技術和模組。

▲嘉縣首辦鳳凰志工專業競賽，檢傷救護由專業醫師進行評估給分。（圖／嘉縣消防局提供）



「一個完善的救護工作，除了讓民眾受到專業的救護處置外，救護人員應保有被尊重的高度，這過程，溝通就顯得非常重要」。救護過程除了執行緊急救護工作外，透過良好的溝通，應讓民眾瞭解他們所受到的救護處置，以建立彼此信任的救護環境。

嘉義縣是全台人口結構老年化快速的縣市，且資源不如六都，但嘉義縣在長照2.0的政策推動下，老年人口的社會福利除了平時的照顧，生病時的急救處置和後送也具有相同的重要性，這就是嘉義縣大力推廣緊急救護宣導的目的，致力營造一個適合「長者」居住的安全環境。



本次活動除以專業作為訴求外，更以「溝通」作為整場活動的宗旨，比賽過程透過一旁消防人員的說明，讓參與民眾瞭解救護工作之專業度，藉此強調救護人員與病患或家屬間應有的良好溝通。消防局局長呂清海說，鳳凰志工人員主要工作為協助緊急救護，去(107)年協勤救護出勤次數為3,443趟，救護宣導59場，對於全縣緊急救護推動有著實的助益。目前已招募救護類機能義消35名，預計明年訓練完畢後，將可為到院前緊急救護工作添增一股堅強戰力。