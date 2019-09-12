嘉縣鳳凰志工劉薰璟　緊急救護四格漫畫徵選獲獎

▲▼ 嘉義縣消防局鳳凰志工劉薰璟於消防署漫畫徵選活動得獎作品。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局鳳凰志工大隊民雄分隊隊員劉薰璟,日前參加內政部消防署舉辦的緊急救護四格漫畫創意徵選活動，在全部參賽作品計382件中脫穎而出榮獲佳作，11日赴內政部消防署頒獎典禮接受表揚。

▲▼ 嘉義縣消防局鳳凰志工劉薰璟由消防署長陳文龍手中接獲獎牌（圖／記者翁伊森翻攝）

劉薰璟北上參加消防署頒獎典禮並由消防署長陳文龍手中接獲獎牌，劉薰璟的作品通過「網路票選」及「評審評分」2階段評分，且於上百件作品中榮獲佳作。參賽作品為「叫叫壓電，救人一命並不難」取材於平常進行救護宣導時，教導一般民眾的心肺復甦術(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR)流程。ㄧ、確保環境安全，二、叫：確認意識、呼吸，三、叫：請旁邊民眾協助撥打119 ，並取得AED，四、壓：開始胸外按壓，五、電：使用AED評估是否「電」擊。希望透過簡單易懂的口訣，讓一般民眾在遇到意外事故或急病的心肺功能停止患者時，可於第一時間操作心肺復甦術，來提升急救成功率。

▲▼ 嘉義縣消防局鳳凰志工劉薰璟與先生一同加入義消行列。（圖／記者翁伊森翻攝）

劉薰璟平常和丈夫早上在市場賣肉圓，深受擔任民雄義消的先生影響，2016年在擔任義消的丈夫推薦下加入民雄鳳凰志工，並參加消防局辦的EMT-1訓練並取得證照，目前志工年資已3年。目前每個月約協勤50件救護，每月協勤時數約150~200小時，對緊急救護十分投入，目前也取得EMT-2證照。這次看到消防署四格漫畫創意徵選活動，覺得很有意義，就報名參加，此次能獲獎也感到非常的榮幸。

嘉義縣消防局長呂清海表示，劉薰璟獲獎也是消防局的榮耀，希望藉活動讓民眾將急救技能容易地學起來，當有需要時就能派上用場，也歡迎有興趣的民眾加入嘉義縣鳳凰志工行列。