老公幫倒垃圾「十幾萬元寶貝」全丟光！她驚覺「哭腔」報警

▲丟垃圾示意圖，與本文內容當事人無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者馬叔安／綜合報導

日前在遼寧本溪一名婦人請丈夫去倒垃圾，結果丈夫居然把婦人放在塑膠袋裡，價值十幾萬元人民幣的珍貴物品當成了垃圾一起丟掉了，夫妻倆過了9個小時才驚覺，連忙報警，所幸員警通過比對現場狀況，找到了撿走了「垃圾」的老婦，物品失而復得。

《遼寧晚報》微信公眾號報導，這名姓李的婦人搬家時為了方便拿，把家裡的白金鑲鑽手鐲、手錶、金項鏈等都裝在一個塑膠袋裡，搬家後還沒來得及拿出來收好，當天早上7點多，她讓丈夫把搬家後收拾出來的垃圾扔掉，丈夫看到這個不起眼的袋子，以為裝的也是垃圾，就一起都拎下樓扔進了垃圾箱。

直到下午4點多，婦人整理家中物品，才發現裝有這些貴重物品的塑膠袋被扔了，匆忙下樓找到丈夫所說的垃圾箱，看到的卻是垃圾箱已被清運一空，趕緊報警，值班警長說，當時婦人急得說話都帶著哭腔了。

警方隨即兵分兩路，分別回所內查看監控，以及到社區瞭解垃圾箱的打掃和清運情況。在監控錄像上看到，婦人丈夫扔垃圾後，垃圾車清運之前，有3個人先後翻撿過垃圾箱。

▲女子的寶貴物品被丈夫當成垃圾丟掉。（圖／翻攝自《遼寧晚報》微信公眾號）

通過分析，警方等判斷婦人的塑膠袋沒有等到垃圾清運車來就被撿走了，撿走的人極有可能就是其中一名老太太，隨後警方循線追蹤到這名老太太，通過勸說，將婦人的寶貝物歸原主，此刻距離婦人報案經過了2小時。

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