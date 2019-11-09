香港多名民主派議員被捕！　香港官員：無關會否押後區選11.17非政府死線

▲多名民主派議員被捕或預約拘捕。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

四年一度的區議會選舉將在本月24日舉行，政制及內地事務局長聶德權今日早上（9日）在商台電台節目上強調，政府不會貿然押後選舉，亦無將11月17日視為是否繼續區選的「死線」，強調政府重視區選，會盡力確保選序和平有序、公平公正地進行，包括提高票站保安程度，擴大禁止拉票區的位置作緩衝。

他又稱，自己事前對七名民主派立法會議員涉嫌觸犯《立法會（權力及特權）條例》被捕或預約拘捕一事不知情，強調事件不存在與區選拉上關係。

事前不知警方拘捕民主派議員行動

七名民主派立法會議員被捕或預約拘捕，全部被指涉嫌在立法會審議逃犯條例修訂時，觸犯《立法會（權力及特權）條例》，下周提堂。政制及內地事務局長聶德權今日早上（9日）在商台電台節目上指，事前不知警方行動，認為警方只是採取所需步驟，呼籲大眾不需要對拘捕行動有太多聯想，強調事件不會與押後區議會選舉關係拉上關係。

不認同葉國謙「死線」論

行會成員葉國謙建議政府以本月17日為「死線」，考慮當時社會狀況是否可如期舉行區選，聶德權指，區選是重要選舉，港府會密切注意時勢發展，盡力令選舉和平有序、公平公正地進行，但他不認同要為此設「死線」。





▲香港政制及內地事務局局長聶德權表示，政府不會貿然押後選舉，只有去到迫不得已的情況才會考慮。（圖／香港01授權提供）

擴大禁止拉票區範圍

聶德權形容，現時情況是前所未見，社會氣氛繃緊、躁動，任何議題都隨時成為助燃。他明言，政府重視區選，不會貿然押後選舉，只有去到迫不得已、無可選擇的情況下才會考慮押後，他舉例指，若選民因安全問題未能前往票站投票，又或票站受破壞、被擲汽油彈等未能如常運作，就只能暫停選舉。

他認為，目前社會氣氛繃緊、躁動，任何議題都隨時成助燃，他留意到有候選人受襲、辦事處和宣傳海報等受破壞，形容情況令人擔心，透露政府已作多方面準備，包括在全港約600個票站提高保安程度、適當擴大禁止拉票的緩衝區等；而票站內將與往常一樣，須核對投票人的面貌及身份，故不可戴面罩、頭盔等。

▲11月24日區議會選舉與以往不同，將擴大禁止拉票區。

若全港廣泛票站出問題 或押後投票

被問到政府有否動用緊急法取消區選？聶德權稱，當局會按《區議會條例》及機制處理突發情況，重申若社會出現騷亂、公開暴力，嚴重影響或干擾選舉，全港廣泛票站都出問題，行政長官需按程序決定是否押後及停止個別票站運作。他解釋，若投票日票站停止運作時間多於一個半小時，政府將在後備投票日、即12月1日繼續投票程序，期間會將已投票的選票保存。惟若今年底前未能完成投票程序，將出現議席真空情況，屆時需修訂《區議會條例》，再經立法會通過，之後再進行選舉。

對於11月4日凌晨墮樓的科大學生周梓樂，延至昨日離世，聶德權表示感到難過及惋惜，向死者家屬致深切慰問，相信警方會認真跟進調查；他呼籲大眾保持冷靜，停止暴力，讓社會盡快平靜，讓選民安全情況下投票。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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